Hol a farkas?

A városvezetés hónapok óta farkast kiált. A főváros azonban nem ment csődbe. Holott nem teljesültek azok a feltételek, amelyeket oly következetesen sulykolt a városvezetés az utolsó napokban is. A 8,8 milliárd forintos trolipénzt ugyan kifizette az Orbán-kormány, de a 12 milliárdos közlekedési támogatást nem utalták át.

A 6,3 milliárd forintos inkasszó viszont elmaradt. Az államkincstár nem merte még egyszer meglépni, hogy akkor emeli le a fővárosi számláról a pénzt, amikor a bíróság még nem döntött az azonnali jogvédelemről. Korábban ugyanis csúnyán pórul járt a kapkodással. Ezzel együtt tavaly 36 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást (szola) nem fizetett be a főváros az államkasszába. Csakhogy eredetileg 50 milliárddal számoltak, erre alapozták a tavalyi költségvetést, mondván csak annyit fizetnek ki a 89 milliárdos állami sarcból, amennyit működésre kapnak az államtól. A végére – a folyamatos jogi harc ellenére – a kormány csak leemelt 53 milliárdot.

Az idén ugyanezt a trükköt veti be a főváros, sőt, emelt a téten. Összesen 100 milliárd forintot terveztek be, ami nincs. Ebből 63 milliárd az a szolidaritási hozzájárulás, amit nem fizetnének be, a fennmaradó 37 milliárdos rész pedig a szola perekkel visszanyerni próbált összege. A bíróság malmai azonban lassan őrölnek, ráadásul hiába nyerték meg minden fórumon a 2023-as szola-pert, a pénzt még nem kapták vissza. Ahhoz ugyanis új per kell. Kérdés, hogy a választás előtti politikai nyomás felgyorsítja vagy éppen lelassítja a pereket.

A kincstár viszont aligha vált taktikát: amint lehetősége nyílik rá, ismét inkasszóz. A januári tétel ráadásul jóval nagyobb, 11,7 milliárd, s ha végül a decemberi 6,3 milliárdra vonatkozó jogvédelmet se kapják meg, akkor az együtt már 18 milliárd. A következő részlet pedig már 37 milliárdot meghaladó összeg, amely áprilisban esedékes, nem sokkal az országgyűlési választás után. Így arról még a leköszönő kabinet dönt, akármi lesz is az eredmény. Egy vesztes, pláne győztes Orbán-kormánytól pedig senki ne számítson irgalomra.

A Tisza hitet tett az önkormányzati rendszer felülvizsgálata mellett, beleértve a hatásköröket és a finanszírozást is. Ez azonban rendkívül nagy és bonyolult rendszer, talán nem is ez lesz az első dolguk. A szola beszedését persze leállíthatják egy miniszteri rendelettel is, kérdés, mit mutatnak majd a központi költségvetés számai. Lehet, hogy nagy szükség lesz erre a pénzre.

Budapest időt nyert. Összesen 12 milliárdnyi számla kifizetését tolta át 2026-ra. Az adósság csak a két közlekedési cég esetében 70 milliárd felett jár, és akkor még ott a többi cég és az önkormányzat saját görgetett adóssága. Tavaly az iparűzési adóelőleg első részletének beérkezése után is csak rövid ideig volt pénz a főváros számláján, amíg vissza nem fizették a BKV előző évi 50 milliárd forintos adósságát. Az idén talán nem is lesz elég pénz erre. A farkas nem ment el. Ott toporog az ajtó előtt. De ezt a szilveszteri játszmák után még kevesebben fogják elhinni Karácsonyéknak.