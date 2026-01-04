Az ukránok megrendezték egy mellettük harcoló magas rangú orosz parancsnok halálát, aztán felvették az oroszoktól a fejére kitűzött vérdíjat

Ukrajna;gyilkossági kísérlet;orosz megszállás;

2026-01-04

A pénzt az oroszok elleni védekezésre fordítják.

Az ukrán katonai hírszerzés, az elnöki kabinetfőnökké avanzsáló Kirilo Budanov vezette HUR megrendezte egy, Ukrajna oldalán harcoló, magas rangú orosz parancsnok halálát – írja a The Guardian.

A művelet célja az volt, hogy megakadályozzák a Putyin-rezsim által már elrendelt likvidálást és azonosítsák az abban részt vevő személyeket. Az ukrán katonai hírszerzés, a HUR közlése szerint a művelet során még az orosz fél által felajánlott 500 ezer dolláros vérdíjat is sikerült felvették.

Az érintett parancsnok Gyenisz Kapusztyin, más néven Gyenis Nyikitin, az orosz önkéntes hadtest és az úgynevezett Timur különleges egység vezetője. Az egység szombaton még azt közölte, hogy a férfi a fronton életét vesztette. Néhány nappal később azonban az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov mellett tűnt fel, ezzel pedig világossá tette, hogy egy színjátékról van szó.

Az ukránok szerint Gyenisz Kapusztyin likvidálását az orosz titkosszolgálatok rendelték meg. A közlés szerint egy különleges művelet keretében sikerült megakadályozni valamint feltérképezni az ügyben érintett személyi hálózatot. Kirilo Budanov nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy számára külön öröm, hogy a likvidálására szánt pénz végül az ukrán hadműveleteket segíti.

Az AFP hírügynökség ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Gyenisz Kapusztyin múltja megosztó. Korábban kapcsolatba hozták a szélsőjobboldali szubkultúrával és a futballhuliganizmussal, miközben egyes, általa vezetett harcosok nyíltan neonáci nézeteket is hangoztattak.