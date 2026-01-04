Már tizenhat áldozata van az iráni tüntetéseknek

Irán;tüntetések;összecsapások;

Az országban tapasztalható gazdasági összeomlás egyszerre hozott felszínre belpolitikai feszültséget, regionális erőszakot és nemzetközi kockázatokat.

Legkevesebb 16 ember vesztette életét az egy hete tartó iráni tüntetéssorozatban – írja jogvédő szervezetekre hivatkozva a Reuters.

Az elszabaduló infláció okozta megmozdulások átterjedtek az ország számos pontjára, amelyek erőszakos összecsapásokhoz vezettek a rendőrök és a tüntetők között. A hét folyamán halálesetekről és letartóztatásokról számolt be az állami média és több jogvédő csoport is, ám az általuk közölt számok eltérnek egymástól. A mostani tüntetések három év óta a legjelentősebbek.

Bár léptékük elmarad néhány korábbi, az Iszlám Köztársaságot komolyan megrázó zavargáshullámtól, ám a mostaniak különösen kényes helyzetben érintik a rezsimet: a gazdaság súlyos válságban van, miközben egyre erősödik a nemzetközi nyomás is. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken azt jelezte, hogy kész lenne a tüntetők segítségére sietni, amennyiben erőszak érné őket, ugyanakkor azt nem tette világossá, pontosan milyen lépésekre gondolt.

Trump kijelentései nyomán több magas rangú iráni tisztségviselő is megtorlással fenyegette meg az Egyesült Államok térségben állomásozó erőit. Ezzel párhuzamosan Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Khamenei egyértelművé tette: az ország nem hajlandó engedni a külső nyomásnak, és nem hátrál meg az általa ellenségnek tekintett erőkkel szemben.

A kurd jogvédő szervezet, a Hengaw adatai szerint a tiltakozások kezdete óta legalább 17 ember vesztette életét. A jogvédő aktivisták hálózatát tömörítő HRANA ezzel szemben legalább 16 halálos áldozatról és 582 őrizetbe vett személyről számolt be. Irán rendőrfőnöke, Ahmad-Reza Radan az állami médiának nyilatkozva elmondta, hogy a biztonsági erők az elmúlt két napban nagy számban vették őrizetbe az online térben vezető szerepet betöltő személyeket. Külön hangsúlyt fektettek azokra, akik az online térben játszottak vezető szerepet a megmozdulások koordinálásában.

A leghevesebb összecsapásokról továbbra is az ország nyugati térségeiből érkeznek jelentések, ugyanakkor a tiltakozások és a rendőrséggel való összetűzések elérték a fővárost, Teherán több központi kerületét, valamint a déli Beludzsisztán tartományt is. Szombat késő este Qom kormányzója közölte, hogy a városban két ember meghalt a zavargások során. Elmondása szerint egyikük akkor vesztette életét, amikor egy saját készítésű robbanószerkezet idő előtt működésbe lépett. Qom az iráni síita vallási vezetés egyik legfontosabb, konzervatív központjának számít.

A jogvédő HRANA és az állami kötődésű Tasnim News Agency beszámolói szerint a hatóságok őrizetbe vették egy olyan online felület kezelőjét, amely aktívan a tüntetésekre buzdított.

A tiltakozások mintegy egy hete indultak a bazárok kereskedői és bolttulajdonosai körében, majd fokozatosan átterjedtek az egyetemistákra és a vidéki városokra is. Egyes helyszíneken a demonstrálók már nyíltan az ország vallási vezetése ellen skandáltak. Iránban az infláció március óta meghaladja a 36 százalékot, miközben a riál árfolyama nagyjából a felére gyengült a dollárral szemben, ami egyre súlyosabb megélhetési gondokat okoz a lakosságnak.

Az iráni atomprogram miatt ismét életbe léptetett nemzetközi szankciók, az egész éven át tapasztalt víz- és áramellátási gondok, valamint a nemzetközi pénzügyi intézmények által 2026-ra prognosztizált recesszió tovább súlyosbítják az ország gazdasági válságát. A hatóságok kettős taktikát követnek: egyfelől elismerik a gazdasági problémák súlyát és párbeszédet ígérnek a tiltakozóknak, másfelől a határozottabb megmozdulásokat erőszakos eszközökkel próbálják megfékezni. Irán legfőbb vezetője, Ali Khamenei szombaton úgy fogalmazott, hogy bár a hatalom kész tárgyalni, a rendbontóknak meg kell tanulniuk, hol a helyük.