Képünk illusztráció.

Madárrajjal ütközött a Lufthansa járata, Budapesten hajtott végre kényszerleszállást

Egy hajtóművel, biztonságosan földet ért.

Vészhelyzet miatt Budapesten szállt le a Lufthansa egyik járata vasárnap – írja a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal.

Az Airbus A320-as személyzete Kolozsváron készült volna landolni, amikor vészhelyzetet jelentett, majd Budapest felé indultak. A megjelent hírek szerint madárral ütköztek, aminek következtében az egyik hajtóművet le kellett állítani. Vélhetően azért dönthetett a személyzet Budapest mellett, mert a repülőtér karbantartóbázissal rendelkezik. Az egy hajtóművel történő repülés nem követel meg a legközelebbi reptéren leszállást, és a pilóták alaposan ki vannak képezve az ilyen helyzetekre.

A repülőgép délután, nem sokkal fél kettő után landolt Budapesten.

