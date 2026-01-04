Ez a hat szám egy életre megoldott volna minden pénzügyi problémát

Á. B.

hatos lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-01-04 18:48:00 CET

Nem lett telitalálatos a hatos lottón.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 1. heti húzásának vasárnapi sorsolásán:

1

4

13

16

26

39

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

3 találatos szelvény 25 441 lett, ezek nyereménye 2 825 forint;

4 találatos szelvény 1822 darab akadt, tulajdonosaik 6 490 forintot vehetnek fel;

5 számot negyvennyolcan találtak el, nyereményük egyenként 419 630 forint;

mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 1,475 milliárd forint lesz.