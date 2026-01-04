hatos lottó;Szerencsejáték Zrt.;

Ez a hat szám egy életre megoldott volna minden pénzügyi problémát

Nem lett telitalálatos a hatos lottón. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 1. heti húzásának vasárnapi sorsolásán:

  • 1

  • 4

  • 13

  • 16

  • 26

  • 39

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

  • 3 találatos szelvény 25 441 lett, ezek nyereménye 2 825 forint;

  • 4 találatos szelvény 1822 darab akadt, tulajdonosaik 6 490 forintot vehetnek fel;

  • 5 számot negyvennyolcan találtak el, nyereményük egyenként 419 630 forint;

  • mind a hat számot senki sem találta el. 

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 1,475 milliárd forint lesz. 

