Ez a hat szám egy életre megoldott volna minden pénzügyi problémát

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 1. heti húzásának vasárnapi sorsolásán:
1
4
13
16
26
39
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
3 találatos szelvény 25 441 lett, ezek nyereménye 2 825 forint;
4 találatos szelvény 1822 darab akadt, tulajdonosaik 6 490 forintot vehetnek fel;
5 számot negyvennyolcan találtak el, nyereményük egyenként 419 630 forint;
mind a hat számot senki sem találta el.
Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 1,475 milliárd forint lesz.