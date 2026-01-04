„Nem fogok kezet, mert véres” - Ezt mondta a szegvári gyilkosság gyanúsítottja egyik ismerősének

gyilkosság;emberölés;Szegvár;

A történteket az egyik vendég végigaludta, így őt elengedték a rendőrök.

Részegen rendszeresen verekedett egymással a szegvári gyilkosság feltételezett elkövetője és áldozata – hangzott el az RTL Híradójában vasárnap este.

Egy helybéli azt mondta a csatornának, hogy amikor józan volt a két férfi, akkor semmi gond nem volt velük, ám amikor berúgtak, akkor szinte minden alkalommal egymásnak estek. A bűncselekmény az elhunyt férfi házában történt, a gyanúsított egyik barátja volt, aki nála lakott. Péntek este hárman italoztak, azonban a vendég a sok alkohol miatt elaludt. Ezt követően a két férfi összeveszett.

Az RTL információi szerint a tulajdonos csúnyán szólt a befogadott barátjához, aki emiatt dühös lett és a mozgáskorlátozott férfira támadt. Olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A faluban azt mondják, a jó szíve okozta a halálát. A stábnak egy, nevét nem vállaló nő – aki jól ismerte a gyanúsítottat – arról beszélt, hogy egy hozzá közel álló személy a gyilkosság éjszakáján összefutott vele az utcán. Akkor még nem lehetett tudni, hogy tragédia történt. „Az ismerősöm éppen az utcán sétált, éjszaka ment haza, és mivel még nem találkoztak, ezért boldog új évet kívánt neki, a kezét nyújtotta, és erre a fiatalember azt mondta, hogy nem fog vele kezet, mert véres a keze. És az ismerősöm pedig visszakérdezett, hogy ó, már megint összeverekedtetek? És akkor erre azt mondta, hogy igen” – fogalmazott.

