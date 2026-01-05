Magyarországnak az első világháború óta mindig szüksége volt pénzügyi védőpajzsra

sajtótájékoztató;

2026-01-05 11:32:00 CET

Az ATV következik, az állítólagos amerikai védőpajzsról kérdeznek. Mint mondta, minden megállapodás személyes, amíg az amerikai elnök akarja, addig lesz úgy. A hivatalban lévő miniszterelnök kötötte meg a megállapodást az amerikai elnökkel, így nem tudni, hogy egy esetleges kormányváltás esetén mi lenne egy ilyen megállapodással.

Magyarországnak szerinte az első világháború óta mindig szüksége volt pénzügyi védőpajzsra, nem új dolog, hogy szükség van az amerikai segítségre. Felelősen gondolkodó vezetés mindig gondoskodik védőpajzsról - mondta. A miniszterelnök fenntartotta, hogy erről a pénzügyi védőpajzsról megállapodtak Donald Trumppal, annak ellenére, hogy az elnök ezt tagadta. – Én kértem ilyen védőpajzsot, olyan, amely Magyarországnak és az Egyesült Államoknak is jó lett volna, nem állt rendelkezésre – mondta erről, hozzáfűzve, a munkatársaik kidolgozzák a mindenki számára megfelelő megoldást.