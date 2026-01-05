sajtótájékoztató;

Az Orbán-kormány csak a parlamenti választás után akar beszállni Csányi Sándor és Kubatov Gábor vitájába

A Blikk a labdarúgásról kérdezte Orbán Viktort, azon belül Csányi Sándor és Kubatov Gábor üzengetése, továbbá, hogy tett-e újévi fogadalmat. Új fogadalmat a miniszterelnök nem tett, mert mint mondta, egyet sem tudott eddig betartani. A vitát élvezettel figyeli Csányi Sándor és Kubatov Gábor között. Lezárult 16 év, ami több sportág újjáépítését is jelentette, többek közt a labdarúgásét is. A miniszterelnök szerint jó viták zajlanak, nagyon helyes, ha ezeken az erős emberek megvitatják. Majd a választások után a leendő kormány is szívesen részt vesz ezekben a vitákban, de ez most nem időszerű - fejtegette.

A politikus ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy kiderült, Orbán Viktor havi nyolcmilliót is kereshet, ha miniszterelnök marad a 2026-os választás után.