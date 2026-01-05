Szőlő utca: Könyörtelenül lefolytatják az eljárásokat

Az RTL következett a Szőlő utcai botrányról, arról, hogy ki a politikai felelős a történtekért, illetve, hogy mit mondana a miniszterelnök egy bántalmazott gyereknek. A miniszterelnök elmondta, a Szőlő utcai ügyekben az első feljelentések után a rendőrség nem volt képes rábizonyítani a történteket a gyanúsítottakra, a második alkalommal már sikeres volt a rendőrségi eljárás. Hogy az első alkalommal miért volt sikertelen az eljárás, arról zajlanak a vizsgálatok.
Magyarországon körülbelül 25-26 ezer olyan gyerek van, akiről nem tudnak gondoskodni a szüleik. A nevelőszülői hálózat bővül, vannak sikerek, amelyek vonzóbbá tehetik a nevelőszülői pályát. Az államnak kötelessége a nevelőszülőknél lévő gyerekekre is ránézni, a többieket nevelőszülőknél helyezik el – válaszolta Orbán Viktor. A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a Szőlő utcában fiatalkorú bűnözők vannak, öt ilyen intézet van. Miután egymás után több eset is napvilágra került, meg kellett vizsgálni, hogy jó-e így a jelenlegi rendszer. Ezért döntöttek úgy, hogy ezeket az intézményeket kivonják a szociális ágazat alól és a büntetés-végrehajtás alá helyezik át, így a kormányfő szerint jobb esély van arra, hogy törvénytisztelő eljárást kapjanak a fiatalkorú bűnözők. Az államnak a miniszterelnök szerint empátiával, de sokkal nagyobb szigorral kell fellépni. Az eljárásokat „könyörtelenül" le fogják folytatni, politikai felelősségről akkor tudnak beszélni, ha meg tudják állapítani, miért volt sikertelen az első eljárás.