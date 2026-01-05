sajtótájékoztató;

2026-01-05 13:08:00 CET

A The Free Press in US-nek Orbán Viktor azt mondta, hogy a nyilvánosságra került információk alapján tud véleményt alkotni a venezuelai helyzetről. Az eddigi információk alapján azt gondolja, hogy Magyarország számára előnyös lehet, ami történt. A kormányfő kifejtette, eddig is jellemző volt az Egyesült Államokra, hogy a kőolaj szempontjai mentén hoz döntéseket, csábító lenne morális alapon véleményt alkotni, de a liberális világnak vége van, a nemzetek kora van itt, ennek pedig még nincsenek egyértelmű körvonalai.

A venezuelai katonai akció csak az egyik alakító tényezője ennek, az ő feladata megérteni, hogy ami történik, annak milyen hatása lesz Magyarországra. Reméli, hogy „a venezuelai narkóállamnak” vége - mondta Orbán Viktor, most sem említve, hogy Szijjártó Péter néhány éve még mosolygott Nicolas Maduro mellett egy találkozón.