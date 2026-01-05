Orbán Viktor javított, nem kérdés, hogy Oroszország 2022. február 24-én megtámadta Ukrajnát

sajtótájékoztató;

2026-01-05 13:01:00 CET

A The Times felhozta, hogy Orbán Viktor korábban arról beszélt, nem egyértelmű, hogy ki kit támadott meg az orosz-ukrán háborúban. A lap újságírója azt is megkérdezte, nem megy-e szembe '56-tal az, amit az Orbán-kormány képvisel.

Orbán Viktor elmondta, 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, ebben nincs kérdés. 1956-ban szerinte Magyarország az Egyesült Államokra várt, az amerikaiak pedig most megjöttek, békét akarnak, az '56-osok szerinte örültek volna ennek.

A miniszterelnök nem gondolja, hogy az Egyesült Államok és Oroszország egy platformon lenne.