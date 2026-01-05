sajtótájékoztató;

2026-01-05 12:52:00 CET

A kínai állami China Media Groupnak Orbán Viktor elmondta, a venezuelai eseményeknek nyilvánvalóan a világ más pontjain is lesznek következményei, hasonló helyzetek a világ más pontjain is kialakulhatnak majd. Magyarország hagyományosan az egy Kína-elvet képviseli (vagyis nem ismeri el Tajvan függetlenségét - a szerk.). A miniszterelnök közölte, hogy ez egy, a kommunisták óta meglévő hagyomány, ehhez tartja magát ő is. Az Orbán-kormány minden körülmények között fenntartja a partnerséget Kínával - fejtegette, hozzátéve, Magyarország Kínában nem fenyegetést, hanem óriási lehetőséget lát.

Sajnálatos módon a Kína-barát politika nem többségi álláspont az EU-ban - mondta a miniszterelnök. A kormányfő szerint hibás gondolat, hogy Kína rendszerszintű rivális lenne, mert a modern világban nincsenek rendszerszintű riválisok, csak a kultúra erősebb, mint a politika, és meghatározó az, hogy különböző népek máshogy kormányozzák magukat. A miniszterelnök elmondta, mi nem akarunk úgy élni, ahogy a kínaiak élnek, de nem gondoljuk, hogy Kína emiatt rendszerszintű rivális lenne. Mindenki tegye a dolgát úgy, ahogy a kulturális adottságaik lehetővé teszik - mondta.