Fucsovics kikapott Medvegyevtől

Brisbane;tenisz;Fucsovics Márton;Danyiil Medvegyev;

2026-01-06 08:30:00 CET

Nem sikerült jól a magyar teniszezőknek az ausztráliai évkezdet, mindkét érdekelt kiesett az első körben a Brisbane-i tornán: Fucsovicsot a világranglista 13. helyezettje, a torna első számú kiemeltje búcsúztatta, míg Bondár Anna spanyol riválisától kapott ki.

Minden helyszínen lévő magyar a lelátókról szurkolt Fucsovics Mártonnak a Danyiil Medvegyev elleni mérkőzésén a brisbane-i ATP 250-es torna első fordulójában: felesége, Molnár Nini mellett ott ült a lelátón Babos Tímea, Bondár Anna és Stollár Fanny is. A világranglista-13. orosz a torna első kiemeltje, nála nehezebb ellenfelet nem is kaphatott volna a 33 éves magyar teniszező, aki a tavalyi szezon utolsó hónapjait vállsérülés miatt kihagyta.

Fucsovics kezdte a mérkőzést adogatóként, s úgy tűnt, elkapta a fonalat, hiszen semmire hozta szerváját, ám utána 4:1-ig nem tudott mit kezdeni riválisával. Nem adta azonban könnyen magát még kettős brékhátrányban sem, s a közönség nagy örömére visszavette egyik elveszített adogatását. A jó tenisznek szólt a taps, nem valakinek, vagy valaki ellen szurkoltak a nézők, minden szép labdamenetet hatalmas ováció követett az egész mérkőzésen. Medvegyev azonban ismét brékelt, s adogatóként 6:2-re lezárta a szettet. A második játszma is hasonlóan alakult, s bár a mérkőzés mindössze 70 perces volt, a látványos teniszt játszó Fucsovicsot is folyamatosan biztatták, hátha még néhány perccel tovább tart a találkozó. Miután azonban a nyíregyházi játékos közelebb zárkózott orosz riválisához, a korábbi US Open-győztes Medvegyev fogadóként lezárta a mérkőzést (6:2, 6:3).

„Nem örültem, amikor megláttam, rögtön az első kiemelttel játszom, de annak igen, hogy végre visszatérhettem a pályára makacs vállsérülésem után. December elején kezdhettem csak a felkészülést, nem vagyok még százszázalékos formában, ami a pályán is látszott – nyilatkozta Fucsovics Márton a mérkőzés után. – Keveset teniszeztem, keveset szerváltam, ezért ritmustalanok voltak az adogatásaim is. De sok magyar van itt, jó érzés volt játszani még így is, hogy nem nyertem meg a meccset. Azt azért tegyük hozzá, hogy Medvegyevet egy kirobbanó formában lévő Fucsovics Márton sem biztos, hogy megveri…”

Arra is kitért, a sérülése sem jött rendbe teljesen, így most azon van a hangsúly, mihamarabb egészséges legyen.

„Tégláról téglára építem újra a játékomat, éreztem a vállamat is a mérkőzés vége felé, a második szettben nem tudtam már kétszáz körüli sebességgel adogatni sem. Innen nézve ez is egy verseny a sok közül, megyek tovább, ezután jön Adelaide és aztán az Australian Open. Fontos lenne, hogy Adelaide-ben, ahol már edzőm, Kellner Ádám is csatlakozik hozzám, több mérkőzést, akár kettőt-hármat tudjak játszani. Ha nem úgy jön ki a lépés, akkor sincs tragédia, edzéseken is a pontjátékot fogom gyakorolni, azon leszünk, hogy szetteket játsszak” – fejtette ki Fucsovics Márton, aki kedden még Brisbane-ben készül, szerdán utazik tovább Adelaide-be.

Hétfőn Bondár Anna lépett még pályára a magyarok közül Ausztráliában. A Hajdúszoboszló SE teniszezője az 500-as viadal két selejtezős mérkőzését megnyerte, s remekül kezdte főtáblás meccsét is, de a spanyol Cristina Bucsa végül megfordította a találkozót – 4:6, 7:6 (7-4), 6:2. Párosban Babos Tímea első várakozóként úgy tűnik, nem fér fel a főtáblára partnerével, Leylah Fernandezzel, Stollár Fanny azonban magyar idő szerint kedden hajnalban kezdte meg szereplését Brisbane-ben a japán Kato Mijuval az oldalán.