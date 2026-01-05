34 évesen meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

gyász;halálhír;Dudás Miklós;

2026-01-05 16:10:00 CET

Hogy mi okozta a sportoló halálát, az egyelőre nem világos.

34 éves korában elhunyt Dudás Miklós, világbajnok magyar kajakozó - értesült a Bors. A sportolót egy XVIII. kerületi lakás második emeletén találták holtan.

A bulvárlap úgy tudja, hogy a rendőrség lezárta a lakópark épülettömbjét, senkit nem engedtek be. Hogy mi a halál oka, azt egyelőre nem tudni. A rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette a történtekről. A lakást zárszakértő nyitotta fel, ekkor találtak rá a sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt, de hogy pontosan mikor, azt egyelőre nem tudni.

A Telex kérdésére a BRFK arról tájékoztatott, hogy hétfőn 11 óra 22 perc körül találtak holtan egy 34 éves férfit az épületben, megkezdték a szemlét és a körülmények tisztázását. Hogy pontosan mi okozta a 34 éves sportoló halálát, arról a rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.

Dudás Miklós 2008-ban az ifjúsági Európa-bajnokságon Holicza Péterrel szerzett bronzérmet k2 500 méteren. A következő évben az ifjúsági világbajnokságon két arany-, és egy ezüstérmet szerzett. A 2013-as Európa-bajnokságon K1 500 méteren ezüstérmes lett, a 2014-es U23-as világbajnokságot K1 200 méteren pedig megnyerte. A felnőtt világbajnokságon egyéni 200 méteren 18. lett, váltóban Tótka Sándorral, Hérics Dáviddal és Nádas Bencével világbajnok lett.

Tiltott hormonkészítmény miatt 2016-ban 34 hónapra eltiltották és megfosztották a 2015. évi Európa-játékokon elért eredményeitől. Eltiltása lejárta után, 2018-ban visszatért az élsportba, majd 2018-as Európa- és a világbajnokságon K4 500 méteren négyesben harmadikként végzett. 2021 januárjában jelentette be visszavonulását.