Elrendelték a szegvári gyilkos letartóztatását

letartóztatás;emberölés;Szegedi Törvényszék;

2026-01-05 16:48:00 CET

Halált okozó testi sértés bűntette miatt indult eljárás.

A bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki halálosan bántalmazta egy ismerősét Szegváron - tájékoztatta a Szegedi Törvényszék sajtóirodája hétfőn az MTI-t.

A gyanú szerint a férfi péntek este, italozás után szóváltásba keveredett ismerősével, akit ezután az otthonában bántalmazott; a másik férfi az elszenvedett sérülések következtében meghalt.

A halált okozó testi sértés bűntette miatt indult eljárásban a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a szökés-elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványának helyt adva egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A járásbíróság végzése véglegessé vált.