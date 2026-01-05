Halálra késeltek Miskolcon egy 16 éves fiút

rendőrség;gyilkosság;Miskolc;

A rendőrök rövid idő alatt elfogták a 17 éves gyanúsítottat, aki a kihallgatásán beismerő vallomást tett.

Emberölés miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 17 éves fiúval szemben – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint vasárnap este, 19 óra körül Miskolcon, a Vörösmarty Mihály úti játszótéren szóváltást követően a gyanúsított megszúrt egy 16 éves fiút. Ezután a sértett tett néhány lépést, majd összeesett, ismerősei pedig értesítették a segélyhívót. A támadó időközben elmenekült. A boon.hu azt írja, az áldozatot életveszélyes állapotban vitték kórházba, de életét nem sikerült megmenteni.

A bejelentést követően a rendőrök negyedórán belül azonosították, majd elfogták a 17 éves fiút, aki a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett tettes letartóztatását.