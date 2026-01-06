képgaléria;karikatúrák;

2026-01-06 06:00:00 CET

Talán már nem kell bemutatni. Az Egerből családostól útnak indult Fekete Valér Sior munkáit egyre többen ismerik meg új hazájában, Edinburghban és környékén is. Néha úgy tűnik, a helyszínek, épületek, mindenféle felületek már könyörögnek neki: Ide karcolj! Engem karcolj! Hozzám rakd le! Nagy a tülekedés, de előbb-utóbb alighanem mindenkire sor kerül. A műgyűjtőknek pedig nem kell mást tenniük, csak hazavinniük a különféle terekben szabadon elérhető műveket.