Tudatosan külföldre

Ausztria;kivándorlás;

2026-01-06 06:00:00 CET

Egy fiatal értelmiségi házaspár ebben az évben elhagyta Magyarországot.

Döntésük részben a pár férfi tagja, Biró György új munkavállalási lehetősége, másrészt az itthoni nyomasztó politikai és kilátástalan gazdasági légkör miatt vált véglegessé. Az okok árnyalásáról Bécs kertvárosában, a Wien folyóra nyíló, új építésű, panorámás otthonukban beszélgettem velük, egy finom kávé mellett. Többek között arról esett szó, mi a különbség a magyar és a bécsi munkakörnyezet, erkölcsi, anyagi megbecsülés, főnök-beosztott viszony, kollegiális kapcsolatok között; a fejlődési lehetőségekről, s hogy miként kezdtek neki a lakáskeresésnek, volt-e elképzelésük, mennyi idő kellett az ideális lakás megtalálásához, a költözéshez.

„A LinkedIn-en találtam rá az álláslehetőségre, amely üzletfejlesztési és kereskedelmi igazgatói pozícióra szólt egy űripari cégnél – vág bele történetükbe György. – Többkörös állásinterjúban történt a kiválasztási folyamat. Először online mérték fel, ki vagyok és mit tudok, majd kiutaztam a cég bécsi székhelyére, ahol egy személyes beszélgetés következett, végül még egy online egyeztetés volt a szerződés részleteinek megtárgyalására.”

Arról, hogy mi a különbség a magyar és bécsi munkakörnyezet, erkölcsi, anyagi megbecsülés, főnök-beosztott viszony, kollegiális kapcsolatok között, György ezt mondja: „A munkakörnyezet elsősorban a feladat legoptimálisabb elvégzését támogatja, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden nagyon jó minőségű, elérhető, de nem feleslegesen hivalkodó. Összehasonlíthatatlan kultúrája van a visszajelzésnek és egymás támogatásának a korábbi tapasztalataimhoz képest. A főnök-beosztott viszony kifejezetten szakmai alapú, emberi és szakmai bizalomra épül (elhiszik, hogy meg tudom csinálni a feladatot). Remek összetartás, példamutató munkabírás, és nagyfokú diverzitás jellemzi a kollegiális kapcsolatokat, tizennyolc különböző nemzetiség képviselteti magát a nyolcvanöt fős cégben.”

A fejlődési lehetőségekről szólva György úgy véli, a határ a csillagos ég! „Tekintettel arra, hogy szabad kezet kaptam a részleg irányítására, lehetőségem nyílik a módszerek és az eszközök kialakítására mind az értékesítés, mind a marketing területén. Ez tartalmazza a nemzetközi csapat kiépítését, a konferenciákon, rendezvényeken való részvételt, továbbá módomban áll a cég hosszútávú stratégiáját alakítani, és később az igazgatói tanács tagjává válni. Figyelembe véve a cég diverzitását és az űripar jellegét, a munkanyelv angol, de szeretném fejleszteni a német nyelvtudásom. Az én munkakörömben a szakmai tapasztalat és az angol nyelvtudás volt az alapfeltétele a céghez kerülésemnek, de más nyelveken is értek és beszélek. Az anyanyelvi környezetből érkezett kollégákkal szoktam gyakorolni. Nyelvi fun facts: Bár sokan úgy vélik, hogy az ausztriai és a németországi német ugyanaz a nyelvtan miatt, a gyakorlat alapján más a tapasztalatunk. Az osztrákok megértik a németet, de fordítva ez nem feltétlenül működik. Egy példa: az 'Oida' osztrák szleng szó, hangsúlytól függően csodálkozás, felháborodás, megerősítés kifejezésére, vagy csak lazán a mondat végén megszólításra használják." Ez a nyelvészkedés is azt jelzi, György bizakodó és eltökélt ausztriai jövőjét illetően: „Úgy érzem, megtaláltam a helyemet, szeretném itt folytatni a karrieremet, és irányba tenni a céget.”