Stollár Fanny támogatta a partnerét, de ez nem volt elég a győzelemhez

2026-01-06 16:06:00 CET

Az első szett alapján sima győzelemnek ígérkezett, végül szuper tie-breakben mégis kikapott a tavaly a pekingi mestertornán döntőig jutó Stollár Fanny, Kato Miju kettős a brisbane-i WTA 500-as torna első fordulójában.

Szinte csak a kihasznált és kivédett bréklabdák tekintetében mutatott eltérést a Stollár Fanny, Kato Miju kettős mutatója az ukrán ikerpárral, Nadja és Ljudmila Kicsenokkal szemben - sajnos utóbbi javára. Pedig fantasztikusan kezdett a fogadóirodáknál esélytelenebbnek számító magyar-japán páros: az első szettet könnyedén, 6:2-re hozták Stollárék, a második játszmában azonban Kato egyre többet hibázott, ezt pedig keményen büntette a rivális.

“Nagyon sajnálom, hogy így alakult a mérkőzés, nehéz volt elveszíteni - sokkal nehezebb, mint megnyerni. 6:2, 1:1-ig nem látszott semmi változás, utána viszont többet játszottak a partneremre, aki nem érezte annyira a játékot, elbizonytalanodott, nem sok labdát tettünk a pályára. Előtte Kicsenokék szinte labdába se értek, de innentől kezdve magabiztosabbak lettek” - nyilatkozta Stollár Fanny a mérkőzés után.

A párosvilágranglistán top tízbe vágyó, jelenleg 26. helyen álló magyar játékos remekelt a találkozón, kitűnően szervált, és a hálónál is jól teljesített. Láthatóan jól érezte magát a pályán, párosban azonban egy teniszező kevés a győzelemhez. – Több szempontból is nehéz, amikor így alakul egy mérkőzés. Egyrészt azt érzem, nekem ugyan jól megy a tenisz, de a győzelemhez ketten kellünk. Másrészt nem tudhatom, pontosan mi zajlik ilyenkor a partneremben. Egyet tudok tenni: támogatni őt, és koncentrálni arra, hogy a saját játékom minél jobb legyen. Kato egyébként nagyon kedves játékos. Ez volt az idei első mérkőzésünk, ez most így alakult, pár nap és jön a következő torna, meglátjuk, hogy sikerül. Több kell hozzá, hogy kiderüljön, működik-e a közös munka, tavaly csak Pekingben és Oszakában játszottunk együtt, előbbi jó előjel - tette hozzá.

Amikor a második szettben másodszor is elveszítették adogatásukat, világossá vált, hogy jön a szuper tie-break, Stollár csalódottságában ki is fakadt a pályán. – Bennem volt, hogy nem kellett volna visszaengedni őket a meccsbe, mégis ott tartottunk, hogy tíz pont, és vége - ha véletlen épp nekik jön ki jobban a lépés, annyi, kikapunk. Ennek sima 6:2, 6:2-vel kellett volna végződnie, mégsem mi nyertünk – fogalmazott.

Elmondta: az, hogy partnere alacsony játékos, nem feltétlenül hátrány az adogatásnál sem, hiszen másképp pattan a szervája, ami nagyon kellemetlen is lehet. A 27 éves Stollár, aki egyedül, kísérő nélkül érkezett az ausztrál túrára arról is beszélt, Adelaide-ben indulnak a jövő héten, és egyelőre az Australian Open végéig állapodtak meg Katóval, utána döntenek arról, együtt folytatják-e az idényt.