Január 31-ig senkinél sem kapcsolja ki az áramot és a gázt az MVM

áram;gáz;MVM;kikapcsolási moratórium;Energiaügyi Minisztérium;

2026-01-06 19:24:00 CET

Kedden járt volna le a moratórium, ezt hosszabbították meg a hó végéig.

Január 31-ig annak is biztosítja a Magyar Villamos Művek (MVM) a gázt és az áramot, akinek jelentős tartozása van – közölte egy kedd délutáni bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Czepek Gábor tájékoztatása szerint felkérték az MVM-et, hogy hosszabbítsa meg az eredetileg kedden lejáró kikapcsolási moratóriumot a lakossági fogyasztók esetében. Közölte, hogy a szükséges jogi lépések megtörténtek, így senkinél nem kapcsolja ki az MVM az áramot vagy a gázt. A célunk az, hogy biztonságban, meleg otthonokban legyen mindenki az időjárási viszontagságok közepette – zárta nyilatkozatát a politikus.