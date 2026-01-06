„Ha nem írja alá, úgy a fennmaradó 96 napra is elveszíti miniszterelnök jellegét” – Orbán Viktor helyett Magyar Péter írt levelet a szlovák kormányfőnek a Beneš-dekrétumok miatt

Robert Fico;Szlovákia;Orbán Viktor;Benes-dekrétumok;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-06 18:55:00 CET

A Tisza Párt elnöke azt követeli, hogy Szlovákia vonja vissza a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését is büntető törvénymódosítást.

Egy Robert Ficónak címzett nyílt levelet írt a Tisza Párt elnöke, aki a szöveget saját aláírásával látta el, Orbán Viktorét pedig szándékosan üresen hagyta.

Magyar Péter egy kedd délutáni Facebook-posztban azt írta, amennyiben a kormányfő még magyar miniszterelnöknek tartja magát, akkor írja alá a levelet és azt a Külgazdasági és Külügyminisztériumon keresztül továbbítsa Pozsonyba. Ha nem írja alá a levelet, és továbbra is cserben hagyja a börtönnel fenyegetett felvidéki magyar honfitársainkat, úgy a fennmaradó 96 napra is elveszíti miniszterelnök jellegét – zárta sorait az ellenzéki politikus.

A Robert Ficónak címzett levelében Magyar Péter azt írta, „Magyarország büszke népe” nevében fordul hozzá a pozsonyi parlament által elfogadott törvénymódosítás miatt, amely legfeljebb 6 hónapig terjedő börtönbüntetéssel fenyegeti a második világháborút követően elfogadott Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését. Ezek az intézkedések tömeges jogfosztással, kényszermunkával, vagyonvesztéssel és kitelepítéssel sújtották a felvidéki németeket és magyarokat.

Magyar Péter álláspontja szerint egy ilyen törvény nem a jogállamiságot erősíti, hanem sérti az emberi jogokat, félelmet kelt, megoszt, és tovább terheli a szlovák–magyar kapcsolatokat. Egy demokratikus jogállamban a történelmi tények kimondása és megvitatása nem minősülhet bűncselekménynek, a múlt elhallgatása pedig nem vezet valódi megbékéléshez – fűzte hozzá, úgy vélve, hogy a XIX. és a XX. század traumái a szlovák és a magyar nép számára egyaránt súlyos sebeket okoztak, amelyekkel való szembenézés közös történelmi felelősség.

„A kollektív bűnösségen alapuló Beneš-dekrétumok történelmi és jogi megvitatása nem lehet bűncselekmény az Európai Unió tagállamaiban. A véleménynyilvánítás szabadsága közös értékünk. A fentiek alapján tisztelettel kérjük Önt, hogy kezdeményezze az érintett jogszabály-módosítás visszavonását, és nyisson teret a párbeszédnek, amely a békés együttélés alapja lehet” – zárta sorait Magyar Péter.