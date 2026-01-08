2026-01-08 06:00:00 CET

Bajaiak vagyunk, nem csak karácsonykor főzünk halat - ráadásul 2025-ben valamivel nagyobb szabású halfőzést tartottam a hetvenedik születésnapom miatt. A begyakorlott menetrend szerint délben, amikor levettem a tűzről a bográcsot, koccintottam a vejemmel a maradék vörösborral. Egy pohár száraz vörös jót tesz a halnak, egyben marad a halhús. Aztán úgy terveztük, délben megnézzük az esedékes napfogyatkozást, még ha csak részleges is. A hetvenedik születésnapom még nem ok arra, hogy teljes mértékben kitakarjuk a napot.

Még nem néztem utána, de gyanítom, hogy többet nem lesz napfogyatkozás, amikor leveszem a kész halat a tűzről a születésnapomon. Hetvenéves sem leszek többször. Az efféle érdekes konstelláció akár jelenthetne is valamit, ahogy a ‘24-és választási eredmények is előrevetítik az új esztendő alakulását. Akkor azt hallottam, hogy ilyen sokan még nem szavaztak a Fideszre. Mégis, kettővel kevesebb uniós mandátumot értek el, mint egy voksolással korábban. Kettő millió szavazó: az sok. De ebből egyenesen következik, hogy még soha nem szavaztak ennyien az ellenzékre sem. Kettő és fél millió szavazó: az is sok.

Valahonnan előjött két és fél millió kormányváltó szavazó. Szó sem volt kormányzati többségről. A valódi, az arányos választói támogatás mértéke öt a négyhez (5:4) az ellenzék javára. Ebből csak a Fidesz szabályai szerint jönne ki a kétharmad. Az eredeti, a rendszerváltáskor elfogadott, kétfordulós, részben arányos választási rend a többség akarata szerint - és nem a kormánypárt akarata szerint - változást eredményezne. Akárhogy is, a két és fél millió kormányváltó szavazó itt él köztünk. Akkor, huszonnégyben úgy gondoltam, hogy előbb-utóbb valaki megszervezi, hogy egymásra találjanak. Elég csak a józan belátás. A szavazók megvannak és elegen vannak.

Megjegyzem, hogy a hazai alapkérdés az egység.

Kétosztatú politikai környezetben a Fidesz nem nyer. Sosem nyert volna, ha a két oldalt csak egy-egy aktor képviselte volna. A Magyar Péter jelenség, úgy tűnik, kiadja a történelmi lehetőséget, amit az ellenoldal szétszakításával sok éve elrontottunk.

(Ez a legnagyobb bűnünk.) A változás meghekkelése ugyanakkor valós veszély. A külső beavatkozás kizárása majdnem lehetetlen. Valamekkora (többirányú) hatás mindenképpen lesz. Fogékony közönség vagyunk.

A Tisza Párt megjelenésével 2026-ban régen várt konstelláció teljesedik be. Az eleve többségben lévő kormányváltó közönség a Tiszában megtalálja a váltás megszervezéséhez szükséges hátteret.

A bajai halfőzés a születésnapomon egyébként jól sikerült. A napfogyatkozás is megvolt délben, csak nem láttuk. Esett. Csodás, felhős ég, szemerkélő eső, ahogy március végén, április elején a legjobb.

Várom a tavaszi választás eredményét. Bizonyára a kormánypártok hűséges szavazói, ahogy eddig is, megadják a támogatást a Fidesznek. A kormányváltó közönség határozottan nagyobb létszámú. Az eredmény attól függ, hogy a választók és a Tisza egymásra találása milyen mértékben érvényesül az országgyűlési választókörzetekben. A derűs, nyugodt egység a döntő. A többség megvan.

