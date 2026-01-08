Venezuela;kőolaj;

A drog csak ürügy volt?

Donald Trump venezuelai rajtaütésére lehet mentségeket keresni, de nehéz. Nicolás Maduro elnök elrablása már csak azért is nehezen indokolható, mert akár gátlástalan drogbáróról van szó, akár nem, noha a vádemelés az utolsó pillanatban megtörtént, érvényes bírósági ítélet nem volt ellene még az Egyesült Államokban sem. Maduro lehet bűnös, de az egész Dél-Amerikát behálózó drogkartellektől beözönlő több ezer tonna kábítószer feltartóztatása szempontjából az elfogása vagy elítélése nem meghatározó fejlemény. A történtek lényegét illetően nagy valószínűséggel a venezuelai kormánynak van igaza, amikor azt állítja, hogy a művelet „egyetlen célja Venezuela stratégiai forrásainak, olaj- és ásványkincseinek megszerzése”.

Ahogyan a nemlétező vegyi fegyverek ürügyén elindított iraki háború esetében is történt, a cél most is az olaj. Irakot ifjabb Bush elnöksége alatt rohanták le az amerikaiak és érdekelt szövetségeseik, amikor Szaddam Husszein rátette a kezét a korábban amerikai és brit olaj világcégek által ellenőrzött kuvaiti olajmezőkre. Az inváziót követően a BP, valamint a kínai CNPC 20 éves kitermelési szerződést kötött Irakkal. Ezzel a történelem addigi legnagyobb olajüzlete jött létre, de nem az amerikai érdekeknek megfelelően.

A következő korszakváltó fejlemény az volt, hogy a világ két legnagyobb palaolajkészletet birtokló országa, az Egyesült Államok és Venezuela (!) a termelési költségek csökkenése és a viszonylag magas világpiaci árak miatt elkezdhette a palaolaj kitermelését. És itt következik Donald Trump venezuelai stratégiájának kulcseleme. Az amerikai palaolaj alacsony kéntartalmú, híg állapotú anyag, aminek nagy része exportban kerül értékesítésre.

Az amerikai olajfinomítók viszont a nagy kéntartalmú nehézolaj feldolgozására specializálódtak, amelynek legnagyobb tartalékai Venezuelában vannak. Tehát az érintett amerikai iparág évi több millió hordónyi olcsó venezuelai olaj beérkezése nélkül veszteséges!

Ezért Washington a teljes venezuelai olajipar megszerzését tűzte ki célul. Ami sokkal nehezebb feladat, mint a Maduro-házaspár foglyul ejtése.

A venezuelai játszma egy kormányváltás erejéig sikeres lehet, lobognak is a győzelmi zászlók. Hosszabb távon azonban Trump elnök nem lehet nyugodt. Az még csak hagyján, hogy a hőn vágyott Nobel-békedíj nagy valószínűséggel ugrott, hiszen az ukrajnai háború gyors befejezésével is gondok vannak. Nagyobb baj, hogy mint a New York Times hírmagyarázói írják, „a történelem bebizonyította, hogy a rosszul körülhatárolt és rosszul definiált katonai missziók gyorsan és kiszámíthatatlanul kiterjedhetnek, és ez végeredményben kudarchoz vezet”. Vietnámtól kezdve, Afganisztánon át Irakig ezt a vélekedést történelmi példák sokasága igazolja.

A szerző újságíró.

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.