Egy hónap alatt lezavarná az Orbán-kormány a ferihegyi vasúttendert

Ferihegy;gyorsvasút;tender;koncesszió;

2026-01-07 13:59:00 CET

A sietség oka nem világos, hacsak nem a közelgő parlamenti választás az.

Vagy nagyon siet valahova kormány, vagy ég a talpuk alatt a talaj, ugyanis mindössze egy hónap alatt lezavarná a Ferihegyi gyorsvasútra kiirt 400 milliárd forintos, 35 éves koncessziós tendert a Rogán Antal felügyelete alá tartozó Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI), illetve a projektért felelős nemzetgazdasági tárca. A szerdán megjelent uniós közbeszerzési értesítőből kiderül, hogy

2026. február 6-ig jelentkezhetnek azok a konzorciumok, amelyek meghiteleznék, megépítenék és 35 évig üzemeltetnék a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsvasutat.

A sietség oka nem világos, hacsak nem a közelgő választások, és hogy a kormány így szeretné még ezt a megrendelést gyorsan baráti kezekbe adni. Hasonló módon járt el 4 évvel ezelőtt is a NKI: akkor a választások előtt az autópályák üzemeltetésre írt ki tendert a kormány, és mint ismert, a 35 éves koncessziót akkor Mészáros Lőrinchez köthető magántőkealapok nyerték. (Témában tartott sajtótájékoztatóra lapunkat nem hívták meg, írásban feltett kérdéseinkre egyelőre nem válaszolt a szaktárca – ez amúgy sem szokásuk.)

A reptéri kiírás szerint a reménybeli nyertesnek 27 kilométernyi kétvágányú, 200 kilométer per órás sebességre méretezett villamosított vasúti fővonalat kell építenie Kőbánya-Kispest és Monor között. A repülőtér területén mélyállomás épülne, ez is a tender része. Mint ahogy az is, hogy nemcsak építeni és üzemeltetni kell az új vasútvonalat, hanem a 400 milliárd forintos (1 milliárd eurós) beruházásra piaci finanszírozót is találni kell – már emiatt is meglepő, hogy az ajánlatokat február 6-áig kell beadni.

A gyors eljárás nagy valószínűséggel megszűri a jelentkezők körét – ami korlátozza a versenyt – vagyis emelheti az árat.

Az elképzelés az, hogy a Magyar Állam egyetlen fillér rendelkezésre állási díjat nem fizet a 35 éves futamidő alatt – ezt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter mondta épp lapunknak, még októberben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartott projektet bemutató sajtótájékoztatóján. Az elképzelése szerint a koncesszió nyerteseinek a projektet, a költségeket kizárólag az menetdíjakból kell finanszírozniuk, majd 35 év után a teljes vonalháló a magyar állam tulajdonába kerülne.