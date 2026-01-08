Danyiil Medvegyevvel ismét számolni kell

tenisz;

Hiába remélte a közönség, hogy Frances Tiafoe megszorongatja Danyiil Medvegyevet Brisbane-ben, az orosz 6:3, 6:2-re lemosta a pályáról ellenfelét az év első tornájának második fordulójában.

Létezik időpont, ami még az ausztrál közönségnek is korai egy dolgos hétköznapon: nem volt telt ház a mérkőzés elején, délután egykor, az első szett felénél kezdett el megtelni a centerpálya lelátója. Sem az orosz, sem az amerikai játékos nem teljesített igazán jól az előző szezonban, az idei évet azonban mindketten győzelemmel kezdték. Egymás ellen derült csak ki, hogy Medvegyev az, aki igazán felül tudott emelkedni tavalyi formáján - mindössze egy óra alatt lemosta a pályáról Tiafoe-t, aki az adogatásai során sem tudta felvenni a versenyt a legjobb 32 között Fucsovics Mártont búcsúztató riválisával.

„Kiválóan szerváltam, ebben sokat javultam az előző meccsemhez képest, egyszer volt csak gyengébb az adogatásom az egész mérkőzésen. Örülök annak, amilyen színvonalon játszottam, bár az első fordulóban összességében véve mégis jobban teljesítettem” – mondta el a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Medvegyev, aki eddig hat finálét játszott majortornán, a 2021-es US Open döntőjét meg is nyerte Novak Djokoviccsal szemben. – Ez egy kis lépés afelé, hogy az Australian Openen is jól teniszezzek majd – tette hozzá.

Az oroszok legjobbja nem örül, hogy lemaradt kislánya első születésnapjáról, de úgy érzi, lesz még lehetősége együtt ünnepelni családjával a következő években.

„Szerettem volna, ha ők is el tudnak utazni velem Brisbane-be, de ez most másképp alakult. Ha nevezek egy tornára, próbálom tartani magamat az előzetes tervhez, hacsak nem sérülök meg. Ebben szigorú vagyok magammal, ezért nem változtattam nevezésen a körülmények változásával sem – fejtette ki. – Most erre a tornára koncentrálok, ami nem egyszerű, hiszen ha valami a fizikai állapotom kapcsán nem stimmel, arra rámehet az Australian Open, de ha azzal foglalkozom, hogy tartalékolok az év első Grand Slam-tornájára, akkor nem tudok megfelelően felkészülni rá.”

Medvegyev, aki februárban lesz 30 éves, a tavalyi rosszul sikerült US Open után döntött úgy, nem Gilles Cervarával készül tovább, hanem Thomas Johanssonnal (aki 2002-ben megnyerte az Australian Opent), mellette pedig Rohan Goetzke is segíti edzéseit - úgy látszik, meglehetős sikerrel, bár az oroszok sztárja szerint az igazi tesztet majd a melbourne-i háromórás mérkőzések jelentik majd.