Valaki benzint ad el az oroszoknak, országos gerincvizsgálat is lesz az Év sportolója-gála az Operában

2026-01-07 12:46:00 CET

2026. január 12-én ünnepélyes keretek között köszöntik az elmúlt esztendő legjobbjait, az esemény díszvendége Szerhij Bubka, korábbi világklasszis ukrán rúdugró, aki napjainkban benzint ad el az orosz hadseregnek. Mindenki, aki részt vesz a gálán, asszisztál az orosz agresszió legitimálásához. Ez ugyanúgy érvényes a sportolókra, mint az összes szereplőre, meghívott vendégre.

Háború vagy béke? Kiállás vagy lapítás? Minderre választ kapunk január 12-én, az év sportolóit köszöntő gálán, ami idén nem lesz más, mint egy országos gerincvizsgálat. Ország-világ láthatja, kiben van tartás és mond nemet a háborúra – nemcsak szavakban, ahogy a kormány teszi, hanem tettekkel, ami ebben az esetben távolmaradást jelent –, mond nemet egy hazájában hazaárulóvá nyilvánított, állampolgárságától megfosztott díszvendég köszöntésére.

A 2026-os gálára a szervezők Szerhij Bubkát hívták meg díszvendégnek. A XX. század egyik legfantasztikusabb sportolójáról, a rúdugrás királyáról van szó. A jelenben azonban Szerhij Bubka egy kőkemény üzletember, aki honfitársainak a halálán nyerészkedik, hiszen üzemanyagot előállító és forgalmazó cége az Ukrajna elleni háborúban harcoló orosz hadsereg járművei számára biztosít benzint. Az nem lehet, hogy valaki ünnepli a korábbi kiváló sportolót, de szemet huny a mostani Bubka tettei felett. A korábbi kiváló atléta üzleti tevékenységével közvetetten részt vesz ukránként az agresszor Oroszország oldalán a hazája elleni háborúban. Bubka nem teheti be a lábát Ukrajna területére, azonnal letartóztatnák és börtönbe kerülne, ha megpróbálna hazatérni.

A szervezők célja nem vitás, a sportolók évek óta biodíszletei a politikai üzeneteknek, a kormányzati narratíva népszerűsítésének. Szerhij Bubka meghívásával több legyet ütnek egy csapásra: provokálják Ukrajnát, ismét jelzik, hogy az európai értékek a kontinens közepén nem számítanak és kedvében járnak Vlagyimir Putyinnak.

Háttérbe szorítják azokat a sportolókat, akiknek az eredményeit pártállástól függetlenül ünnepelte minden hazai sportrajongó és felhasználják őket a szégyenletes politikai üzenetek közvetítéséhez.

Mindenki, aki részt vesz a gálán, asszisztál az orosz agresszió legitimálásához. Ez ugyanúgy érvényes a sportolókra, mint az összes szereplőre, meghívott vendégre. Lehet ugyanis nemet mondani. Aki közös képet posztol magáról Bubkával a közösségi oldalakon, aki megtapsolja, ünnepli az ukrán hazaárulót, az arccal, névvel vállalja a nyilvánosság előtt, hogy egyetért és támogatja az oroszok háborús törekvéseit, egyetért az ukrán lakosság lemészárlásával. A vendégek többségének van gyermeke, sok utód talán már kamaszodik, egyre nyitottabb a világra. Szülőként valóban támogatják ezek az emberek más gyermekeinek a megölését, azt a mintát akarják közvetíteni az utódaik felé, hogy támogassák ők is az erőszakot, olyan emberek likvidálását, akik semmit sem ártottak nekik? A gála résztvevői szerint bűnt követtek el azok gyermekek - akik egykorúak az övéikkel - csak azért, mert Ukrajnában születtek, és rendben van, hogy elrabolják vagy megölik őket? Büszkén veszik elő a fotót Bubkával pár év múlva és mutogatják mindenkinek, hogy lássák minél többen, közös képük van egy hazaárulóval, a háborút pártoló, abból meggazdagodó üzletemberrel? Hol van a békepártiság, a naponta hangoztatott szándék a kimaradásról a háborúból? Az EU támogatja az ukrán-orosz háborút vagy azok, akik meghívnak az orosz hadsereget üzemanyaggal ellátó üzletembert?

Akinek van gerince, tartása, az nemet mond erre a gyalázatra, ahol a vétlen sportolók is áldozatok, mert biodíszleteknek használják őket az illiberális hatalom legalizálásában. Egységes kiállással viszont lehet eredményt elérni.

Példáért sem kell messzire menni, itthon is fel lehet lépni egységesen, ha megvan a közös akarat. Tavaly év végén el akarták távolítani a pozíciójából az egri Berva-völgyi otthon vezetőjét, ám a dolgozók ezt megakadályozták, amikor egységesen kijelentették, hogy ebben az esetben ők is felmondanak. A vezető maradhatott a helyén, ugyanis az egységes fellépésre, a közös kiállásra nincs válasza a hatalomnak.

Legkésőbb jövő hétfőn kiderül az országos gerincvizsgálat eredménye: gyáva sunnyogók vagy karakán, hiteles emberek a magyar sportélet tagjai? A lelkiismeretével és a gyermeke előtti szülői tekintéllyel vagy annak csorbulásával mindenkinek saját magának kell elszámolni, aki január 12-én elmegy az Operaházba és tapsol Bubkának.