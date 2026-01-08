Kitört a botrány, de a Rogán-tárca volt helyettes államtitkárának a testvére azt állítja, nem ő a felelős a nagykölkedi környezetszennyezésért

Fidesz;botrány;környezetszennyezés;helyettes államtitkár;Nagykölked;illegális gumilerakó;

2026-01-08 09:00:00 CET

A Tisza Párt helyi jelöltje V. Németh Zsolttól vár válaszokat, a fideszes országgyűlési képviselő lapunknak leszögezte: törvénytelenség történt, a kormányhivatal felszámolja az illegális gumilerakót.

Dajkamese és hecckampány zajlik ellenem. Az elmúlt időszakban végig kerestük a megoldást a gumitelep ügyében, és most meg is született, a pénz is meglesz rá – mondta a Népszavának V. Németh Zsolt, a Vas megyei Nagykölked fideszes parlamenti képviselője.

A nagykölkedi illegális gumilerakó ügye 2010 óta húzódik. A telepen 2010 és 2019 először a Tiremix Kft. végzett gumihulladék feldolgozást, de az utolsó egy-két évben abbahagyták, kezdett felgyűlni a veszélyes hulladék. A Vas Megyei Kormányhivatal visszavonta a cég működési engedélyét, különféle adóhátralékok és működési problémák miatt. A Tiremix felszámolása 2019-ben kezdődött, ekkor érkezett a településre Benkő Ádám, vállalkozó, aki ígérte, megoldja a problémát. A településnek állítólag busás bevételeket lengetett be, ha ő folytathat gumihulladék-feldolgozást a telken. Benkő a telektulajdonos Vastávhőtől hivatalosan egyetlen bódét bérelt ki, környezetszennyező lerakatnak használta a területet.

A helyiek már 2020-ban jelezték a Környezetvédelmi Hivatalnál, hogy baj van, gyűlik a gyúlékony szemét a kistelepülésen, de egészen 2022-ig semmi sem történt az ügyben. Akkor januárban a telektulajdonos Távhő és a polgármester is feljelentést tett a rendőrségen. Ezt végül 2023-ban a kormányhivatal is megtette, ám ekkor sem Benkővel, hanem a telek bódéját bérbeadó Távhővel szemben indítottak közigazgatási hatósági eljárást.

Vámos Gábor az ügyet kirobbantó egyik lokálpatrióta ebben szándékos ködösítést lát. Mint lapunknak elmondta, bár jogilag valóban igaz, hogy az ott felhalmozott gumihulladék felszámolása törvény szerint jelenleg már a telektulajdonos Szombathelyi Távhőszolgáltató felelőssége, ám hangsúlyozta: a hulladék döntő részét Benkő Ádám hordta oda 2019-2023 között teljesen illegálisan, törvénytelenül, minden engedély és jogosultság nélkül.

Benkő ellen viszont csak sok év után, 2025-ben kezdtek nyomozni. Benkő Ádám testvére, Benkő Tamás János ekkoriban Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodájának helyettes államtitkára volt. Amikor az illegális gumilerakó ügyében mégis indult a nyomozás, a helyettes államtitkár indoklás nélkül lemondott.

Vámos Gábor lapunknak hozzátette:

Benkő Ádám több mint három éven át folyamatosan szállította a gumihulladékot a telepre, miközben az önkormányzat, a rendőrség és a környezetvédelmi hatóságok ismerték őt, mégsem léptek fel vele szemben.

A büntetőeljárás ugyan negyedik éve zajlik, de Vámos Gábor szerint azóta sem történt érdemi előrelépés. Csak 2025 elején vonták össze a különböző személyektől és hatóságoktól érkező feljelentéseket és gyanúsították meg hivatalosan azt a személyt, akit a hatóságok már a kezdetektől ismertek.

„Főleg Ausztriából és Szlovéniából hordta ide kamionokkal a gumiabroncsokat, majd ezeket a telepen ipari méretű munkagépeivel illetéktelenül, jogellenesen kezelte, és a gumiabroncsokkal kereskedett is. Előfordult olyan is, hogy egy fekete-afrikai bécsi kereskedő jelent meg a telephelyen, hogy - nem először- üzleteljen Benkővel. Beszéltem vele, a kevésbé használt gumiabroncsokat akarta Afrikába exportálni, ilyen céllal többször vásárolt már autógumit Benkőtől a Lenti melletti lerakóhelyről is.” – mondta Vámos Gábor.

Elmondása szerint az egyik falubeli lakos – akinek a gumilerakóval szemben szürkemarhatelepe van – egy alkalommal követni kezdett egy telepről éppen távozó kamiont és Benkő Ádámot, hogy kiderítse, hova távozik a jármű. Benkő Ádám ekkor állítása szerint terepjáró Mercedesével leszorította őt az útról, majdnem súlyos balesetet okozva, miközben a sértett felesége is az autóban ült.

Egy másik alkalommal Benkő Ádám riasztópisztollyal lövöldözött, hogy megriassza a helyi lakos szürkemarháit a teleppel szemben fekvő legelőn. A lövedékeket meg is találták a helyszínen. Vámos Gábor úgy tudja, a rendőrség mind az autós incidensről, mind a pisztolyos esetről tudott, érdemi következménye azonban ezeknek az ügynek sem lett.

A hatóságok intézkedéseit felsőbb szinten, valószínű kormányközeli közbenjárással akadályozhatták, mivel sem a rendőrség, sem a környezetvédelmi,

sem az igazságszolgáltatási szervek nem léptek, annak ellenére sem, hogy írásos bejelentések, feljelentések, fényképek és műholdfelvételek, valamint jelentős számú tanú is rendelkezésre állt

– mondta a helyi férfi.

Vámos Gábor elmondása szerint Benkő Ádám korábban Lentiben, Sorkifaludon, és Devecserben, Kolontáron, sőt, Romániában is ugyanezekkel a módszerekkel működtetett lerakóhelyeket. Álláspontja szerint felelősség terheli az önkormányzatot, a telep tulajdonosát és a felszámoló céget is, akik nem tájékozódtak arról, hogy a náluk jelentkező „vállalkozó” milyen minőségben, milyen előírt engedélyekkel és jogosítványokkal tevékenykedik a helyszínen, illetve a felszámolási időszak alatt nem ellenőrizték a területet. Az elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük Nagykölked polgármesterét is, aki leszögezte: az önkormányzat tett feljelentést 2022-ben miután világossá vált, hogy Benkő átverte őket.

- Az úriember több éven át hitegetett bennünket, a felelős környezetvédelmi hatóságok pedig évekig úgy csináltak, mintha észre sem vennék a problémát – hangsúlyozta Francsics Zoltán. A polgármester továbbá elmondta: havonta egyeztetett a telektulajdonos Vastávhővel, a környezetvédelmi hatóságokkal és más illetékes szervekkel. - Többször kaptam olyan tájékoztatást, hogy az ügy minisztériumi szinten van, illetve hogy a hatóságok a rendőrségi eljárás lezárására várnak – tette hozzá. Francsics Zoltán szerint az eljárás rendkívül lassan halad, de olyan találgatásokba nem akart belemenni, hogy ennek politikai oka van-e.

A Népszava egy osztrák telefonszámon érte el Benkő Ádámot, aki határozottan cáfolta, hogy bármilyen felelősség terhelné a környezetszennyező gumilerakót illetően. Mint lapunknak hangsúlyozta: szerinte semmiféle törvénytelenség nem történt, ő sem követett el bűncselekményt.

Két unatkozó nyugdíjas, a szomszédok kerítették ezt a csetepatét! – fogalmazott, hozzátéve: szerinte éppen ők akadályozták a helyzet megoldását Nagykölkeden. – Volt ugyanis egy 80 százalékos feldolgozási engedélyem, amit nekik sikerült meggátolniuk – fejtette ki.

Kérdésünkre, hogy a volt helyettes államtitkár testvérének szerepe van-e abban, hogy a hatóságok sokáig hallgattak, annyit mondott: – Miért lenne? Azt is tagadta, hogy ő bárkit leszorított volna az autójával, vagy bosszúból gázpisztollyal lövöldözött volna szarvasmarhákra. Utóbbi vádakat aljas rágalomnak minősítette.

Mindeközben a balesetveszélyes, környezetszennyező gumihegyet továbbra sem számolták fel, amire pár napja Horváth Nándor Zsolt, a Tisza Párt parlamenti képviselő-jelöltje hívta fel a figyelmet. Közleményében megszólította V. Németh Zsoltot (Fidesz-KDNP) a település jelenlegi parlamenti képviselőjét, akitől azt kérdezte, hogy ha tudott a nagykölkedi illegális gumilerakóról, négy év alatt miért nem tett semmit annak felszámolásáért. A Tisza jelöltje lapunknak azt mondta: a büntetőügyektől függetlenül egy kormánypárti képviselőnek meglenne a lehetősége olyan jogszabály-módosítások kezdeményezésére, amelyek azonnali felszámolást tennének lehetővé. Horváth szerint V. Németh Zsoltnak felelőssége van abban, hogy évekig nem használta ki a rendelkezésére álló lehetőségeket. Szerinte két opció áll fenn: egy kétharmaddal kormányzó párt országgyűlési képviselője vagy nem tudott érvény szerezni a választói akaratnak vagy még súlyosabb nem is volt hajlandóság benne az ügy megoldására.

- Bármelyikről is legyen szó mindkét esetben az alkalmatlanságról tesz tanúbizonyságot – fejtegette. Sikerült elérnünk V. Németh Zsoltot is, aki azt ígérte: az ügy hamarosan megoldódik, a kormányhivatal ugyanis fel fogja számolni a gumilerakót. - Kidolgoztunk egy jogszabályi megoldást, amely szerint a Kormányhivatal eltekinthet attól, hogy a Vastávhőt kötelezze arra, hogy mások mocskát eltakarítsa – mondta.

Kérdésünkre, hogy az elmúlt négy évben milyen lépéseket tett az ügy megoldásáért, azt mondta: Az ügyészségen és a bíróságon kívül több hatósággal, az önkormányzattal, a kormányhivatallal, és a minisztériummal is egyeztetett. - Fokozottan nyomon követtem, hogy mi a mozgásterünk – jelentette ki.

Arra a felvetésre, hogy négy év után miért csak most hozták meg az általa említett jogszabályt, úgy felelt: - Én valaha voltam környezetügyért felelős államtitkár, és marha nagy vita ment azon, hogy milyen bankgaranciát, kauciót kérjünk a vállalkozóktól. Valaki azt mondja, hogy a legkeményebbet, a hazaiak pedig azt, hogy ne, mert akkor megfojtasz minket.

Ez bonyolultabb dolog ennél, és a végén születik meg a megoldás, de ma már például jóval nehezebb a nagykölkedihez hasonló vállalkozásokat létrehozni

– mondta a fideszes képviselő.

V. Németh Zsolt hangsúlyozta: egy parlamenti képviselőnek folyamatban lévő büntetőügyekben nem illik rendőrséhez, bírósághoz, és ügyészséghez fordulnia. Azt azonban aláhúzta: nem volt olyan időszak, amikor ő mentette, vagy mentegette volna Benkő Ádámot. - Ha ő követte el a bűncselekményt, akkor a törvény teljes szigorával kell eljárni ellene is – tette hozzá. Benkő lapunknak tett állításával ellentétben szerinte bűncselekmény történt Nagykölkeden, de a bíróság feladata lesz, hogy ezt kimondja.