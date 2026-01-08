„Szánalmas és komolytalan” – Naponta akár négyszer is bemennek a rendőrök a magyarországi gyermekotthonokba

Orbán-kormány;gyermekvédelem;ellenőrzés;rendőrök;gyermekotthonok;

2026-01-08 05:55:00 CET

December óta naponta négyszer jelennek meg a rendőrök a magyarországi gyermekotthonokban. Molnár László szakember szerint a módszer félelmet kelt a gyerekekben, de szakmai értéke nincs. Kérdéseinkre a Belügyminisztérium és az ORFK sem válaszolt.

Szánalmas és komolytalan, szakmai tartalma nincs, jobbító hatása a nullával egyenlő. Többek között így reagált a gyermekvédelmi intézményeket december óta naponta látogató rendőrök akciójára a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi vezetője. Molnár László lapunknak azt mondta, egy-egy ilyen intézkedés átmenetileg, rövid időre szükséges lehet, de csak akkor, ha kialakult egy krízishelyzet. Állandósítani viszont nem lehet, mert az csak a félelemkeltésre alkalmas, másra nem.

– Már csak azért is értelmetlen az egész – mondta ­ , mert ha a feladatra képzetlen, de jó szándékú rendőrnek a gyerek nem akarja elmondani a sérelmeit, akkor a hatóság embere nem tehet semmit. Közben pedig a gyerekeket fenyegeti, kriminalizálja a helyzet. Társadalmi üzenete is van a rendőri megszállásnak, mégpedig az: „ha akarunk, elmegyünk hozzátok is” – tette hozzá Molnár László.

Egy gyermekvédelmi intézményben és lakásotthonban is dolgozó gyermekfelügyelő lapunkat arról tájékoztatta: munkahelyén, a gyermekotthonban naponta háromszor négyszer is megjelennek az egyenruhás rendőrök, a lakásotthonban még nem találkozott velük. Ellenőriznek, megkérdezik, hogy minden rendben van-e, számon tartják, mennyi gyerek, fiatal van engedély nélküli távol. Ezt egyébként hivatalosan is be kell jelenteniük az intézmény dolgozóinak, tehát a látogató rendőröknek érdemi feladatuk ezzel sincs – mondta. Úgy fogalmazott:

a gyermekvédelmi rendszer megérett a pusztulásra, és ezen a rendőri jelenlét sem segít.

A létszámhiány mértékéből adódhatnak veszélyhelyzetek, ma már ott tartanak, hogy ha egy gyermekfelügyelő megbetegszik, „bedőlünk”. Mindenki túlórázik, több munkát már nem tudnak vállalni.

– Szilveszterkor is be kellett zárni egy gyermekcsoportot, mert nem volt kivel pótolni a beteg kollégát. Kénytelenek voltunk összevonni a csoportokat, így 40 gyerekre vigyázott egy felnőtt. Már mindenki a végkimerülésig fáradt, új munkatársak pedig nem jönnek – mondta.

Lapunk írta meg december közepén elsőként, hogy rendőrök jelentek meg a fővárosi gyermekotthonokban. Volt, ahol az intézményvezetők sem tudtak a látogatásról, máshol viszont egy nappal korábban jelezték a vezetőnek, hogy készítsenek beosztást a munkatársa jelenlétéről. A rendőrök azt rögzítették, ki volt korábban büntetve, illetve folyik-e a dolgozó ellen büntetőeljárás. A gyerekeket is kikérdezték, ám erről a törvényes képviselőket nem értesítették, így ők nem voltak jelen a meghallgatásokon. A rendőrség cikkünk megjelenése után közleményben azt írta: „a rendőri jelenlétre az általános kríziskezelési felkészültségünk, képességünk és tapasztalatunk ad alapot”. Azt is megjegyezték, hogy „nem razziáról van szó, (...) kollégáink nem hatósági mivoltukban lépnek fel, így nem is kihallgatásokat vagy meghallgatásokat végeznek, hanem beszélgetnek, riportot készítenek mind az ellátásban részesülő gyermekekkel, mind a nevelőkkel, az ott dolgozókkal”.

A Gyermekjogi Koalíció azonnal reagált: súlyos gyermekjogi aggályok merültek fel, és jelezték, a rendőröknek „riport” készítésére nincs jogszabályi felhatalmazásuk. Kiemelte: az állami gondoskodásban élő gyerekek törvényes képviselői a gyámjaik, így bármilyen, a gyereket érintő eljáráshoz az ő engedélyük szükséges. Volt olyan gyám, aki ezt írásban kifejezetten megtagadta.

Kerestük az ORFK-t, és a Belügyminisztériumot, szerettük volna megtudni, meddig, és miért van rendőri jelenlét a gyermekvédelmi intézményekben. Hány rendőr teljesít szolgálatot ebben a szerepben, és milyen új információkhoz jutottak a kikérdezésekkel, riportokkal? Kíváncsiak voltunk arra is, milyen eredményeket, következtetéseket vontak le, illetve, mit válaszoltak a tiltakozó gyermekvédelmi gyámoknak. Kérdéseinkre egyik szervezet sem reagált.