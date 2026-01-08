kormányinfó;

A MÁV pályaudvarait is fűteni fogják

Az RTL Híradó arról kérdezett, hogy az utcán élő hajléktalanoknak mentésével kapcsolatban milyen feladata van az operatív törzsnek. Válaszában az alezredes felidézte, hogy tegnap kihirdették a vörös kódot, vagyis nemcsak a hajléktalanellátással foglalkozó intézmények, hanem minden szociális intézmény köteles befogadni a rászorulókat.

Arra kérik az embereket, hogy ha bárkit az utcán találnak, kérdezzék meg tőle, szüksége van-e segítségre. „A magyar államnak a legfontosabb jelen helyzetben is az emberek biztonsága” – szögezte le. Arra a kérdésre, hogy tervben van-e a közintézmények megnyitása is a hajléktalanok előtt, Gulyás Gergely vágott közbe. A miniszter elmondta, a szociális ellátórendszer több hajléktalant tud most is ellátni, mint amennyien bemennek az ellátóhelyekre. Lenne hely nekik, de a MÁV pályaudvarait is fűteni fogják.

