Kiadták a vörös kódot a hóhelyzet miatt

havazás;időjárás;hóhelyzet;hajléktalanok;szociális intézmények;hóesés;Belügyminisztérium;vörös kód;

2026-01-07 11:21:00 CET

Ennek értelmében szerda reggel nyolc órától minden szociális intézmény köteles befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat Magyarországon.

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szerda reggeli budapesti sajtótájékoztatóján, az operatív törzs ülését követően.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes arról beszélt: a közútkezelő, a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán, a MÁV teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén, rendkívüli munkát végeznek. Hozzátette, egyes településeken előfordulhatott, például a fővárosban is, hogy közintézmények megközelíthetősége nem volt biztosított.

Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, tegyék lehetővé a kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős államtitkára pedig a sajtótájékoztatón bejelentette:

szerda reggel nyolc órától életbe lépett a vörös kód, így a szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni a bajba jutott hajléktalanokat, és azokat, akik a hideg időjárás miatt veszélybe kerültek.

Mint arról beszámoltunk, hétfő óta folyamatosan szakad a hó az ország területén, másfél évtizede nem volt példa ilyen intenzív havazásra Magyarországon. A MÁV-nál és a BKK-nál is jelentős fennakadások vannak, késéseket és járatkimaradásokat is jelentettek szerda reggel. Az autópályákon kilométeres torlódások alakultak ki a hóhelyzet miatt, sőt még a reptér működését is befolyásolta a téli idő, a Budapest Airport kedd este esetelges késésekre és járattörlésekkre figyelmeztetett. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint ugyanakkor a vasút tartja magát, „minden vonalon, ha lassabban is, de a közlekedés biztosított”.