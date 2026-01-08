Tizenöt évente szokott ilyen rendkívüli téli időjárás előfordulni Magyarországon

kormányinfó;

2026-01-08 10:36:00 CET

Az Economx kérdésére - milyen tanulságokat lehet levonni a mostani hóhelyzetből - a szóvivő elmondta: a meteorológiai szolgáltató jelzése alapján 15 évente szokott ilyen rendkívüli téli időjárás Magyarországon előfordulni. Hozzátette, elszoktunk az ilyen havazástól, ez mindannyiunkra felelősséget ró, leginkább az autósokra, tegyünk meg minden óvintézkedést a balesetek megelőzése érdekében. Mint mondta, kész tervekkel vágtak neki a télnek, a melegedőhelyek ki vannak jelölve, ha ezeket üzembe kell helyezni ezt rövid időn belül meg tudják tenni.