kormányinfó;

Tizenöt évente szokott ilyen rendkívüli téli időjárás előfordulni Magyarországon

Az Economx kérdésére - milyen tanulságokat lehet levonni a mostani hóhelyzetből - a szóvivő elmondta: a meteorológiai szolgáltató jelzése alapján 15 évente szokott ilyen rendkívüli téli időjárás Magyarországon előfordulni. Hozzátette, elszoktunk az ilyen havazástól, ez mindannyiunkra felelősséget ró, leginkább az autósokra, tegyünk meg minden óvintézkedést a balesetek megelőzése érdekében. Mint mondta, kész tervekkel vágtak neki a télnek, a melegedőhelyek ki vannak jelölve, ha ezeket üzembe kell helyezni ezt rövid időn belül meg tudják tenni.

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.