Úgy tűnik, munkaszüneti nap nem lesz

kormányinfó;

2026-01-08 10:41:00 CET

Mi kell ahhoz, hogy munkaszüneti vagy iskolaszüneti nappá váljon a most szombat? – hangzott el az ATV kérdése. Gulyás Gergely jelezte, ez kormányzati hatáskör. A miniszter elmondta, először is vizsgálni kell, adottak-e a feltételek ahhoz, hogy iskolába járjanak a diákok. Egyelőre ilyen akadály nincsen, a következő napokra legfeljebb kisebb havazás várható, vagyis egyelőre semmi ok nincs a változtatásra – fejtette ki.

A tűzifahelyzetről szóló kérdésre válaszolva Mukics Dániel elmondta, összehangolt beavatkozásra van szükség. Az önkormányzatnak is van feladata, de a humanitárius szervezetek is nyújtanak segítséget. Aki nem tudja megoldani a fűtését, az jelezze, számára biztosítanak melegedőhelyet – mondta.