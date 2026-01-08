kormányinfó;

Úgy tűnik, munkaszüneti nap nem lesz

Mi kell ahhoz, hogy munkaszüneti vagy iskolaszüneti nappá váljon a most szombat? – hangzott el az ATV kérdése. Gulyás Gergely jelezte, ez kormányzati hatáskör. A miniszter elmondta, először is vizsgálni kell, adottak-e a feltételek ahhoz, hogy iskolába járjanak a diákok. Egyelőre ilyen akadály nincsen, a következő napokra legfeljebb kisebb havazás várható, vagyis egyelőre semmi ok nincs a változtatásra – fejtette ki.

A tűzifahelyzetről szóló kérdésre válaszolva Mukics Dániel elmondta, összehangolt beavatkozásra van szükség. Az önkormányzatnak is van feladata, de a humanitárius szervezetek is nyújtanak segítséget. Aki nem tudja megoldani a fűtését, az jelezze, számára biztosítanak melegedőhelyet – mondta. 

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.