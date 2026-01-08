A Mol még ebben a hónapban lezárhatja a tárgyalásokat a szerb NIS-ről

kormányinfó;

2026-01-08 11:15:00 CET

Breuer Péter (HetiTV) visszatért arra a korábbi kérdésére, hogy a „csúszkálások” következtében sokan nem jutottak el a traumatológiára, vagy el sem tudtak indulni, és ebben mi a felelőssége az önkormányzatoknak. „Ha valamelyik önkormányzat olyan, hatáskörébe tartozó feladatot nem lát el, mint a kezelésében lévő utak megtisztítása, akkor erre a kormányhivatal tudja felhívni” – felelte Gulyás Gergely.

A szerb kőolajvállalat, a NIS megvásárlásával kapcsolatban a miniszter azt mondta, helyesnek tartja a Mol szándékát, hogy az adásvétel megtörténjen. Ehhez nemcsak az eladókkal kell megállapodni, hanem az is kell, hogy az USA garanciát adjon arra, hogy az adásvétel megtörténte esetén a szankciók megszűnnek, mert különben nincs értelme megvásárolni. Ez folyamatban van, a Mol még ebben a hónapban lezárhatja, ezt követően kell amerikai jóváhagyás a szankciók alóli mentességhez – magyarázta Gulyás Gergely.