kormányinfó;

A Mol még ebben a hónapban lezárhatja a tárgyalásokat a szerb NIS-ről

Breuer Péter (HetiTV) visszatért arra a korábbi kérdésére, hogy a „csúszkálások” következtében sokan nem jutottak el a traumatológiára, vagy el sem tudtak indulni, és ebben mi a felelőssége az önkormányzatoknak. „Ha valamelyik önkormányzat olyan, hatáskörébe tartozó feladatot nem lát el, mint a kezelésében lévő utak megtisztítása, akkor erre a kormányhivatal tudja felhívni” – felelte Gulyás Gergely.

A szerb kőolajvállalat, a NIS megvásárlásával kapcsolatban a miniszter azt mondta, helyesnek tartja a Mol szándékát, hogy az adásvétel megtörténjen. Ehhez nemcsak az eladókkal kell megállapodni, hanem az is kell, hogy az USA garanciát adjon arra, hogy az adásvétel megtörténte esetén a szankciók megszűnnek, mert különben nincs értelme megvásárolni. Ez folyamatban van, a Mol még ebben a hónapban lezárhatja, ezt követően kell amerikai jóváhagyás a szankciók alóli mentességhez – magyarázta Gulyás Gergely. 

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.