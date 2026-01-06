Aleksandar Vučić felszólította a Molt és a Gazpromot, hogy a lehető leghamarabb állapodjanak meg a NIS ügyében

Szerbia;MOL;Gazprom;Aleksandar Vucic;

2026-01-06 10:55:00 CET

Ezáltal pedig kikerülhessenek a szankciós helyzetből.

– Remélem, és felszólítom a Gazprom, a NIS vezetését, valamint a magyar felet – mivel most már egyértelmű, hogy velük folynak a tárgyalások –, hogy a lehető leghamarabb zárják le az adásvételi szerződést, hogy ki tudjunk kerülni a szankciós helyzetből, és Szerbia folytathassa a növekedést – mondta Aleksandar Vučić szerb elnök a Nemzetbiztonsági Tanács ülése után a Magyar Szó cikke szerint, amit elsőként a hvg.hu vett észre.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) októberben sújtotta szankcióval a Szerbiai Kőolajipari Vállalatot (NIS) az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. December 31-én azonban különleges licencet adott ki a vállalat számára, amely 2026. január 23-áig lehetővé teszi az operatív tevékenységek folytatását. A külön engedély értelmében újraindítható a kőolaj-finomítói feldolgozás, engedélyezett a nyersolaj importja, valamint egyes pénzügyi tranzakciók. Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

A szerb média szerint a Gazprom csomagját a Mol venné meg, ezzel megszűnne az 50 százalékosnál nagyobb orosz részesedés, ezt követően pedig az USA visszavonhatja a NIS-t sújtó szankciókat. A lap azt írja,

az ülésen elhangzott, hogy a magyarországi Mol képviselői hétfőn Szerbiába látogattak, ahol megkezdik a NIS helyzetének átfogó elemzését.

Vučić arról is beszélt, hogy a várakozások szerint legkésőbb január 15-éig megérkezik az első 85 ezer tonna nyersolaj, január 17-én vagy 18-án pedig újraindul a finomító működése, míg az olajszármazékok gyártása január 25-én vagy 26-án kezdődhet meg.

A hvg.hu megkérdezte a Molt arról, hogy valóban kiment-e a küldöttsége, és ha igen, kik képviselik a vállalatot és meddig lesznek ott, a cég pedig azt a diplomatikus választ küldte: „Szerbia egy fontos ország számunkra, szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk. Megvizsgálunk minden lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy közösen erősítsük tovább a térség ellátásbiztonságát.”