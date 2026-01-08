Két ember meghalt, többen megsérültek egy mormon templomnál történt lövöldözésben Salt Lake Cityben

halálos áldozatok;lövöldözés;Salt Lake City;mormonok;

A hatóságok egyelőre senkit sem vettek őrizetbe.

Ketten meghaltak, és többen megsebesültek egy mormon templom parkolójában szerdán este lezajlott lövöldözésben Salt Lake Cityben - közölte az amerikai nagyváros rendőrsége.

A templomban szerdán este egy temetésre gyűlt össze többtucatnyi hívő. A támadó a parkolóban kezdett lövöldözni. Két ember életét vesztette, hatan pedig megsebesültek, közülük hármat súlyos állapotban szállítottak kórházba a helyszínre érkező mentők. Az áldozatok felnőttek voltak, és a sebesültek között sem volt gyerek.

A rendőrség szerint a gyilkosságnak nem volt vallási motivációja, de közlésük szerint nem is volt véletlenszerű. "Nem hisszük, hogy ez egy vallás elleni célzott támadás vagy valami hasonló lett volna"- fogalmazott Brian Redd, a Salt Lake City-i rendőrfőnök.

Utah állam 3,5 millió lakosának mintegy fele követi a mormon vallást. Salt Lake Cityben több mormon templom is van.

A vallás hívőit fokozott óvatosságra intették egy súlyos szeptemberi fegyveres incidens óta, amelyben Michiganben egy egykori tengerészgyalogos négy embert megölt és felgyújtott egy templomot. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) akkori nyomozása során megállapította, hogy az elkövető tettét a "mormon vallással szembeni meggyőződése" motiválta.