Meghalt Kemény Ferenc, a magyar vízilabda legendás nevelőedzője

vízilabda;gyász;Kemény Ferenc;

2026-01-08 11:33:00 CET

1932-2025

Bő egy hónapja, 93 éves korában elhunyt Kemény Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány Kemény Dénes édesapja, a magyar vízilabda legendás nevelőedzője.

A hírt csütörtökön Facebook-oldalán tette közzé Kemény Dénes, kiemelve, hogy édesapja, aki csütörtökön (ma) lenne 94 éves, maga kérte családja tagjait, "hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz".

Kemény Ferenc olimpiai és világbajnok vízilabdázók sokaságát nevelte ki. Együtt dolgozott többek között az 1975/76-os nagy generáció tagjaival, mint például Kásás Tamással, Biros Péterrel, Kiss Gergellyel, akik később alapemberei voltak a 2000 és 2008 között három olimpiai aranyérmet nyert válogatottnak.

A kiváló szakember - aki 80 éves koráig vezette a magyar szövetség utánpótlás-bizottságát - tekintélyét és szakmai eredményességét mutatja az is, hogy a Magyar Edzők Társasága két éve róla nevezte el nevelőedzői életműdíját.