Gulyás Gergely pillanatnyilag nem lát jelentős fideszes törvényjavaslatokat

kormányinfó;

2026-01-08 12:13:00 CET

A Telex arról kérdezett, hogy milyen törvényjavaslatokat tervez az Orbán-kormány, illetve a Fidesz-frakció még ebben a ciklusban benyújtani, majd átnyomni a parlamenten. Válaszában Gulyás Gergely azt mondta, pillanatnyilag nem lát olyan nagy jelentőségű törvényjavaslatot, amelyet most februárban kellene elfogadni. A DPK szegedi gyűlésén azt mondta Orbán Viktor: „Nem mondom, hogy támadjuk meg őket, majd mindennek eljön az ideje.” Arról, mit értett ezalatt a miniszterelnök, Gulyás azt mondta, a kampány vége általában Magyarországon különösen éles helyzetet teremt, „vitákkal, vádakkal, és mivel a Tisza Párt megjelenése a gyűlölet egész új szintjét hozta el a közéletbe, ezért ez a kampány még a korábbiaknál is durvább lesz”. Hozzátette, a kampány végén mindennek eljön az ideje, de a kormánynak az a célja, hogy amíg lehet, normális keretek között működjön, utána pedig tegyék azt világossá, miért van nagy tétje a választásnak, mit értek el az elmúlt években, mi várható a következő években, és mi az, ami veszélybe kerülhet. „Ahhoz képest, amilyen gyűlölettel a Tisza Párt beszél, nyilatkozik nap mint nap, mi csak barátkoztunk eddig” – mondta Gulyás Gergely.

Az Orbán-kormány szerint nincs napirenden, hogy Donald Trump akár katonai erővel elfoglalja Grönlandot, de ha az amerikaiak a NATO keretében ezt napirendre veszik, elmondják majd a véleményüket. „Mi a Fidesz választási programja, hol lehet ezt megismerni, elolvasni” – tette fel a kérdést a lap. Gulyás Gergely szerint a magyarok tisztában vannak vele, mire számíthatnak, ha ők nyernek. Majd sorolni kezdte az eddigi kormányzati intézkedéseket, kiemelve az anyák szja-mentességét. „Vannak világos elhatározásaink, családpolitikában, nemzetpolitikában, gazdaságpolitikában, mi egy kiszámítható választás vagyunk” – mondta. Válaszából arra lehet következtetni, hogy a Fidesznek nem lesz olyan leírt választási programja, mint aminek hiányát a Tisza Párton nap mint nap számonkérik a kormánypárti politikusok. Arra, miért nem tesznek lépéseket a Benes-dekrétumokról szóló törvény módosítása ellen, azt felelte, Orbán beszélni fog a szlovák miniszterelnökkel, beszélt is már. „Pillanatnyilag senki annál többet, mint a magyar miniszterelnök nem tett, és nem is tud tenni” – mondta.

Ha a magyar Országgyűlés tudna ezen a törvényen változtatni, változtatnánk. De ez már több mint 100 éve nincs így – zárta szavait a miniszter.