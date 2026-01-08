Nem tudni, Orbán Viktor személyesen is gratulált-e Krasznahorkai Lászlónak

A 444 következik, Vitályos Eszter szívből gratulált a „Brüsszelből” érkező 120 millió forinthoz, amikor a portált szólította. A 444 kérdésére Gulyás Gergely elmondta, a miniszterelnök a Facebook-oldalán gratulált Krasznahorkai Lászlónak, azt nem tudja, ezt személyesen is megtette-e.
Egy másik, Venezuelával kapcsolatos kérdésre közölte, nem emlékszik, hogy támogatásukról biztosították volna az amerikai elnököt, kicsit nevetséges is lett volna. Tudomásul vették, hogy az akció megtörtént, ahogy úgy látja, a venezuelaiak is.Sulyok Tamás nagyrabecsülését fejezte ki Krasznahorkai Lászlónak, szerinte nyitott lelkület segít elviselni azokat, akik a napjainkat nehézzé teszik