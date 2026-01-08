kormányinfó;

Nem tudni, Orbán Viktor személyesen is gratulált-e Krasznahorkai Lászlónak

A 444 következik, Vitályos Eszter szívből gratulált a „Brüsszelből” érkező 120 millió forinthoz, amikor a portált szólította. A 444 kérdésére Gulyás Gergely elmondta, a miniszterelnök a Facebook-oldalán gratulált Krasznahorkai Lászlónak, azt nem tudja, ezt személyesen is megtette-e.

Egy másik, Venezuelával kapcsolatos kérdésre közölte, nem emlékszik, hogy támogatásukról biztosították volna az amerikai elnököt, kicsit nevetséges is lett volna. Tudomásul vették, hogy az akció megtörtént, ahogy úgy látja, a venezuelaiak is. 

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.