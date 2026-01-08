Igen, Donald Trump a béke embere

kormányinfó;

2026-01-08 12:23:00 CET

Donald Trump visszatérése szerinte összehasonlíthatatlanul jobb Magyarországnak: reális közelségben van, hogy Ukrajnában béke legyen, közel vagyunk ahhoz, hogy a szomszédságunkban zajló háború véget érjen. Az is jó érzés - folytatta - hogy a Fehér Házban nem olyanok ülnek, akik fontos célnak tartják, hogy a magyar kormány bukjon meg. - Magyarország is kilép szervezetekből? - A miniszter szerint érdemes lehet bizonyos, sóhivatalokként működő szervezeteket elhagyni, nincs ilyen döntése a kormánynak, csak a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyében. Azt továbbra is fenntartják, hogy Donald Trump a béke embere.