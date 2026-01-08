kormányinfó;

Szőlő utca? Forduljon a Belügyminisztériumhoz

A Szőlő utcai javítóintézetből hány fiatalt, hová és miért helyeztek át – kérdezte a HVG. Erre a miniszter azt mondta, hogy a Belügyminisztérium tud tájékoztatást adni.

Papcsák Ferenc ügyében korábban Gulyás Gergely még azt mondta, ha ilyen történt, az súlyos bűncselekmény, és feljelentést javasolt, a rendőrségnek pedig, hogy tartóztassák le, vigyék börtönbe. Most ehhez képest azt mondta, hogy nem történt bűncselekmény. Mi alapján állítja, mi a valós szám, mennyit keresett ez a cég? – hangzott el a kérdés. Gulyás szerint akkor más kérdésre válaszolt, amely arról szólt, helyesnek tartja-e, hogy valaki pénzt fizetett azért, hogy egy várólistán előre jusson. Arra a kérdésre, erkölcsösnek találja-e a miniszter, hogy egy cég több mint 200 millió forintot keres pár év alatt azon, hogy egy kórházban egészségügyi beavatkozásokat közvetít, azt mondta: „Ebben egyetlen fillér állami pénz nincsen.” Majd megismételte korábbi válaszát, hogy ez bevételt jelent az intézményeknek, és több érv szól amellett, hogy egy közkórházban legyen magánellátás is, „ez jó a kórházaknak, és jó a betegeknek”.

A HVG azt is megkérdezte, ha kormányon maradnak-e, készülnek-e újabb forrásmegvonásokra a fővárosi önkormányzattól, illetve államosíthatnak-e vagyonelemeket, közterületeket, átadva fideszes vezetésű önkormányzatoknak. Gulyás szerint a forrásmegosztás nem erről szól, vita van erről, és az a kérdés, hogy módosuljon-e kerületek és a fővárosi önkormányzat iparűzésiadó-eloszlása. Ez évtizedes vita, Demszky Gábor óta velünk van – mondta. Arra a kérdésre, hogy lehet az, hogy egyedül a Mészáros Lőrinc autópálya-kezelő cégének nem sikerült járhatóvá tenni az általa kezelt M1-es sztrádát a reggeli órákban, míg a fővárosban járhatóak voltak, Gulyás azzal magyarázta a helyzetet, hogy az M1-es jelenleg háromsávosítás alatt áll. Az egyik oldalon van egy elválasztó rész is, amíg azt nem tisztították meg nem lehetett közlekedni, emiatt fennállt annak a veszélye, hogy mondjuk egy kamion átmegy a szembesávba. 

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.