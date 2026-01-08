Szőlő utca? Forduljon a Belügyminisztériumhoz

kormányinfó;

A Szőlő utcai javítóintézetből hány fiatalt, hová és miért helyeztek át – kérdezte a HVG. Erre a miniszter azt mondta, hogy a Belügyminisztérium tud tájékoztatást adni.

Papcsák Ferenc ügyében korábban Gulyás Gergely még azt mondta, ha ilyen történt, az súlyos bűncselekmény, és feljelentést javasolt, a rendőrségnek pedig, hogy tartóztassák le, vigyék börtönbe. Most ehhez képest azt mondta, hogy nem történt bűncselekmény. Mi alapján állítja, mi a valós szám, mennyit keresett ez a cég? – hangzott el a kérdés. Gulyás szerint akkor más kérdésre válaszolt, amely arról szólt, helyesnek tartja-e, hogy valaki pénzt fizetett azért, hogy egy várólistán előre jusson. Arra a kérdésre, erkölcsösnek találja-e a miniszter, hogy egy cég több mint 200 millió forintot keres pár év alatt azon, hogy egy kórházban egészségügyi beavatkozásokat közvetít, azt mondta: „Ebben egyetlen fillér állami pénz nincsen.” Majd megismételte korábbi válaszát, hogy ez bevételt jelent az intézményeknek, és több érv szól amellett, hogy egy közkórházban legyen magánellátás is, „ez jó a kórházaknak, és jó a betegeknek”.

A HVG azt is megkérdezte, ha kormányon maradnak-e, készülnek-e újabb forrásmegvonásokra a fővárosi önkormányzattól, illetve államosíthatnak-e vagyonelemeket, közterületeket, átadva fideszes vezetésű önkormányzatoknak. Gulyás szerint a forrásmegosztás nem erről szól, vita van erről, és az a kérdés, hogy módosuljon-e kerületek és a fővárosi önkormányzat iparűzésiadó-eloszlása. Ez évtizedes vita, Demszky Gábor óta velünk van – mondta. Arra a kérdésre, hogy lehet az, hogy egyedül a Mészáros Lőrinc autópálya-kezelő cégének nem sikerült járhatóvá tenni az általa kezelt M1-es sztrádát a reggeli órákban, míg a fővárosban járhatóak voltak, Gulyás azzal magyarázta a helyzetet, hogy az M1-es jelenleg háromsávosítás alatt áll. Az egyik oldalon van egy elválasztó rész is, amíg azt nem tisztították meg nem lehetett közlekedni, emiatt fennállt annak a veszélye, hogy mondjuk egy kamion átmegy a szembesávba.