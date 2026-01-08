Idős férfi életét mentette meg Tanakajdon egy gyermekével szánkózó rendőr

hó;rendőr;életmentés;hideg idő;idős férfi;

2026-01-08 15:14:00 CET

A bajba jutott 95 éves ember a háza udvarán esett el, de a lába növényekbe akadt bele, így felkelni sem tudott, csak segítségért kiáltott.

Január 6-án a szabadidejét töltötte Horváth Balázs rendőr zászlós, a Szombathelyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának referense. A település volt körzeti megbízottja gyermekével szánkózott késő délután Tanakajdon, amikor halk segítségkérésre lett figyelmes. Rövid időn belül azonosította, hogy melyik ház udvaráról érkezett a segélykérés, így azonnal odamentek megnézni, mi történt – írja a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság az év első nagy havazásakor történt balesetről.

A szolgálaton kívüli rendőr az udvaron a földön fekve találta az ott lakó, 95 éves férfit, akinek a lábai beakadtak a növényzetbe, így felkelni sem tudott. Horváth Balázs bekísérte a házába a férfit, gyorsan átöltöztette, ágyba fektette és betakarta, majd értesítette a szomszédot, aki elérte a megmentett idős ember hozzátartozóit, így ő az éjszakát már biztonságban tölthette – derült ki a rendőrségi honlap történetéből.

Felhívták a figyelmet arra, hogy sok idős ember él egyedül él, csendben, segítség nélkül, és amikor az időjárás a zordabb arcát mutatja, különösen fontos, hogy róluk se feledkezzünk meg. – Rendőreink a napokban is folyamatosan látogatják a nehezebben elérhető helyen, vagy egyedül, segítség nélkül élőket és ahol tudnak segítenek. Ilyen helyzetben a legfontosabb az empátia és az odafigyelés. „Kérünk mindenkit, hogy figyeljen oda a környezetében élő idősekre, egyedül élőkre. Ha tud olyanról, aki segítségre szorul, ne menjen el mellette, ha bajba jutott személyt lát, hívja a 112-es segélyhívót! Egy hívás, egy jelzés, egy odafigyelő pillanat életet menthet” – zárul a rendőrségi közlemény.