A hideg miatt emelné a kedvezményes áron igénybe vehető gáz és áram mennyiségét a Demokratikus Koalíció

Magyarország;áram;hideg;Demokratikus Koalíció;gázárkedvezmény;

2026-01-08 15:17:00 CET

Az ellenzéki párt szerint a rezsicsökkentés épp akkor nem működik, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.

A DK kezdeményezi a kedvezményes áron igénybe vehető gáz és áram mennyiségének emelését a rendkívüli hideg miatt - írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a párt.

A Dobrev Klára által jegyzett közlemény szerint „az elmúlt napokban sokan ijedtek meg” attól, hogy mekkora lesz a januári fűtésszámlájuk az extrém hideg miatt, miután a Fidesz a 2022-es választás után hétszeresére emelte a gáz és a duplájára az áram árát, és csak egy kis mennyiségre alkalmaz kedvezményes, úgynevezett rezsicsökkentett árat. Ezzel a párt szerint megmutatkozott, hogy a rezsicsökkentés épp csak akkor nem működik, amikor a leginkább szükség lenne rá.

Ezért a párt a közlés szerint a jelenlegi, évente 1729 köbméternyi, kedvezményes áron igénybevehető gáz mennyiségét 500 köbméterrel emelné, így összesen 2229 köbméter gáz lenne kedvezményes áron 2026-ban. Az árammal fűtőknél a jelenlegi, évente 2523 kilovattóra kedvezményes áron igénybe vehető áram mennyiségét pedig 500 kilovattórával emelné a párt, ami összesen 3023 kilovattórányi kedvezményesen elérhető áramot eredményezne 2026-ban.

„A kedvezményes árú energia mennyiségének emelését úgy számoltuk ki, hogy az fedezze az extrém hideggel járó plusz energiafogyasztást januárra és februárra is. Ezzel az intézkedéssel senki nem kényszerülne arra, hogy hidegebbre állítsa vagy kikapcsolja a fűtését. Ez a hideg veszélyes, ezért biztosítani kell minden ember számára, hogy fűteni tudja a lakását, és senki ne fagyjon meg a saját otthonában a Fidesz megszorítása miatt” - írta Dobrev Klára.