Hiába a jogerős ítélet, a HM cége nem adja ki a Ruszin-Szendi Romulusz által is használt szolgálati villára vonatkozó adatokat

per;Honvédelmi Minisztérium;Átlátszó;Benkő Tibor;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-01-08 13:58:00 CET

A HM EI Zrt. nem hajlandó elárulni, hogy a Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, illetve a korábbi honvédelmi miniszter, Benkő Tibor által használt szolgálati villákat kinek az utasítására, mennyiért vették meg és újították fel.

Miután első és másodfokon is közérdekű adatigénylési pert nyertek, az állami tulajdonú cégnek ki kellett volna adnia az Átlátszónak, hogy a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz és a korábbi honvédelmi miniszter, Benkő Tibor által használt szolgálati villákat kinek az utasítására, mennyiért vették meg és újították fel, illetve Benkő esetében mennyiért adták el. Az oknyomozó portál azonban most arról ír, hogy a cég erre nem hajlandó, és a Kúriához fordult az ügyben.

A kormányközeli Index még tavaly februárban írta meg, hogy a volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakpolitikusaként felbukkanó, azóta egyéni képviselőjelöltjeként is elinduló Ruszin-Szendi Romulusz közel egymilliárd forintért „építtetett magának” egy szolgálati villát Dunakeszin. Akkor az Átlátszó kiderítette, hogy a ház soha nem volt Ruszin-Szendié, az ingatlan a HM EI Zrt. tulajdonában van. Mivel a cég állami tulajdonban van és közpénzből is működik, a lap közadatigénylés keretében kérte ki az ingatlanokkal kapcsolatos szerződéseket és az illetékesek neveit. A HM EI Zrt. azonban ennek nem tett eleget, ezért az Átlátszó perre ment, amit első fokon meg is nyert, erről korábban lapunk is beszámolt.

A honvédségi cég azonban fellebbezett a döntés ellen. A HM EI Zrt. többek között arra hivatkozott – már a perfelvétel során is –, hogy az adatigénylés tárgyát illetően KEHI vizsgálat és büntetőeljárás is zajlik (előbbi közben már le is zárult), az adatok döntéselőkészítő adatok, az információk megismerése pedig veszélyeztetné a folyamatban lévő eljárások eredményességét. Emellett úgy vélték, hatáskör hiányában a bíróság el sem járhatna az ügyben.

A cég ezért az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezését és az eljárás megszüntetését, valamint a kereset teljes egészében történő elutasítását kérte. Az Átlátszó jogásza fellebbezési ellenkérelmet nyújtott be, amelyben többek között hangsúlyozta, hogy a lap által kért adatok az említett eljárásoktól függetlenül, azok megindulását megelőzően (évekkel korábban) jöttek létre, és pusztán annak a ténye, hogy egy közérdekű adatot egy másik eljárásban használnak vagy használhatnak, nem lehet indoka a közérdekű adatok nyilvánosságtól való elzárásának.

A lap kiemelte, ennek ellenkezőjét a HM EI Zrt. nem tudta bizonyítani az elsőfokú eljárás során. Mint ahogy azt sem tudta igazolni, hogy pontosan milyen folyamatban lévő eljárásban hozandó döntés megalapozását szolgálják a kiadni kért közérdekű adatok, és azok kiadása mennyiben befolyásolná a szóban forgó döntés meghozatalát. Ősszel másodfokon, jogerősen is megnyerték az adatpert, a Fővárosi Ítélőtábla a kért adatok megküldésére kötelezte a HM EI Zrt.-t.

A Fővárosi Ítélőtábla indokolása szerint a HM EI Zrt. fellebbezése nem volt megalapozott, az adatok nem döntés-előkészítő adatok, és ebben az esetben nincs olyan törvényi rendelkezés, amelyre hivatkozással megtagadható lenne a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok kiadása.

A kért adatokat azonban így sem kapták meg, a HM EI Zrt. ugyanis a Kúriához fordult az ügyben. A cég a felülvizsgálati kérelmében azt indítványozta, hogy a meghozott ítéleteket helyezzék hatályon kívül, az eljárást pedig szüntessék meg. A kérelem érdemben azonos tartalmú az ellenkérelemmel és az elsőfokú ítélettel szemben benyújtott fellebbezéssel.

Hogy Magyarország legfőbb bírósági szerve milyen döntésre jut, azt egyelőre nem tudni.