Brutálisan megvertek karácsonykor egy rabot a szombathelyi börtönben, belehalt a sérüléseibe

2026-01-08 18:30:00 CET

Az ilyen esetek nem egyediek a magyar büntetés-végrehajtásnál. A BVOP szerint hatósági részről most sem történt mulasztás.

Annyira megvertek egy rabot a szombathelyi börtönben december 26-án, hogy később életét vesztette – írja a Telex saját információi alapján, amelyeket a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) csak részben erősített meg. A lap megkeresésére a BVOP elismerte, hogy karácsony másnapján az egyik jogerősen elítélt fogvatartott elvesztette az eszméletét, de verésről, és amiatti elhalálozásról nem tettek említést, csak annyit, hogy az esetet a zárkatársak jelezték a szolgálatban lévő körletfelügyelőnek, aki a zárka azonnali nyitását követően megkezdte a fogvatartott egészségügyi ellátását, amelyet rövid időn belül az Országos Mentőszolgálat munkatársai vettek át és a fogvatartottat a helyszínről kórházba szállították.

„Az intézet parancsnoka ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen. A büntetés-végrehajtási intézet belső vizsgálata nem tárt fel mulasztást a kollégáink részéről” – írta a BVOP, amelynek közlése után a mentőszolgálat, de a kórház sem adott információt arról, hogy a férfi meghalt-e. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban már megerősítette a rab halálát. Közölték, hogy halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoznak, de a nyomozás érdekeire tekintettel nem tudnak további információkat adni.

A Telex ugyanakkor úgy tudja, a fogvatartottat két cellatársa bántalmazhatta előző nap és a sértett már agyhalott lehetett, amikor a börtönben riasztották a mentőket. A történtekről a lapunknak egy forrása azt mondta: a férfit azután verte meg két rabtársa, hogy kiment beszélni egy őrrel, ezért vamzernek (besúgónak) tartották, és miután megverték, a férfi eszméletét vesztette. Csak jóval később, már a reggeli őrségváltás előtt jelezték az őröknek, hogy a cellatársuk rosszul lett.

Decemberben a veszprémi börtönben is halálra vertek egy rabot. Lapunk is beszámolt arról, hogy az RTL Híradó szerint halála előtt bántalmazhatták azt a háromgyerekes családapát, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A Telex szerint a 36 évesen meghalt férfi feleségének állítása szerint a büntetés-végrehajtási intézettől azt a tájékoztatást kapta, hogy „párnacsata közben” sérült meg a férje. A zárójelentés alapján azonban férfi halálát ödémás, többszörös agysérülés okozta. A rendőrség abban az ügyben halált okozó testi sértés miatt nyomoz, az áldozat két cellatársa az ügy gyanúsítottja, de a BVOP akkor is azt közölte, hogy ők semmiben nem hibáztak.