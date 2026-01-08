Teherautó rakterében élt túl egy egyhetes utazást étlen-szomjan egy kismacska

Egyhetes utazást élt túl étlen-szomjan egy kismacska egy Törökországból Németországba indult teherautó rakterében – közölték csütörtökön a német hatóságok.
A beszámoló szerint az állatot a rendőrség és a vámhatóság tisztségviselői a gépalkatrészeket szállító jármű rakterében, egy rutin ellenőrzés során találták meg Würzburg közelében, miután hangos nyávogást hallottak.
A teherautót és a kismacskát is a közeli Schweinfurt városának vámhivatalába vitték, utóbbit később átadták a helyi állatmenhelynek. A mintegy három hónapos kismacska jó állapotban van, amint teljesen felépül és átesik a veszettség megállapítására szolgáló hatósági kötelező karanténon, új otthonra találhat Németországban.