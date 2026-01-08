Németország;teherautó;macska;kismacska;állatmentés;kiscica;

2026-01-08 19:08:00 CET

Teherautó rakterében élt túl egy egyhetes utazást étlen-szomjan egy kismacska

Egy Törökországból Németországba tartó teherautó rakterében, egy rutin ellenőrzés során bukkantak rá az aprócska, mintegy három hónapos állatra, miután hangos nyávogást hallottak. A kismacska jól van, és hamarosan új otthonra találhat Németországban.