Szándékosan gyújtogattak Újvidéken az egyik római katolikus templomnál

gyújtogatás;Újvidék;katolikus templom;

2026-01-08 17:59:00 CET

Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Éjszaka tűz keletkezett az újvidéki Mária Szent Neve katolikus templom ajtaján. A plébános, Zsellér Attila szerint szándékos gyújtogatás történhetett - számolt be a Szabad Magyar Szó a Danas nyomán.

Zsellér Attila elmondta, reggel hat óra körül érkezett a templomhoz, ahol a bejárat előtt már a tűzoltók és a rendőrség várta. Az épület ajtajánál és a lépcsőkön jól lehetett látni a tűzgyújtás nyomát is, szerencsére a tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek és sikerült hamar eloltaniuk a tüzet. A környéken azonban később is lehetett még érezni a füstöt.

„Azt mondták, hogy a tűz nagy valószínűséggel szándékos gyújtogatás következménye, és helyszínelés zajlik” – számolt be a pap. Hozzátette, a tűzeset idején senki sem tartózkodott a templomban, így személyi sérülés szerencsére nem történt, az okozott kár kizárólag anyagi. Mint mondta, amióta ő a plébános, hasonló incidens nem történt itt, de hogy mi volt az indíték, azt egyelőre nem tudni. A kár mértéke még szintén vizsgálat tárgyát képezi.

Tavaly júliusban a kárpátaljai Palágykomorócon gyújtottak fel egy görögkatolikus templomot, akkor az elkövetők magyarellenes szövegeket is felfirkáltak a templom falára, mint például „Késhegyre a magyarokat”, továbbá „Magyarok, takarodjatok!” Az eset után Rácz András Oroszország-szakértő több tényezőt is mérlegelve, részletes indoklással arra jutott, hogy a bűncselekmény valószínűleg egy hamis zászlós művelet része volt, s a templomgyújtogatást jó eséllyel az Orbán-kormány szervezte, de legalábbis tudott róla, célja pedig az Ukrajnával szembeni feszültségszításon keresztül a belpolitikai haszonszerzés lehetett. Bár konkrét bizonyítékot Rácz András nem mutatott be arra, hogy az Orbán-kormányhoz köthető a bűncselekmény, a felsorakoztatott logikai összefüggéseket a kabinet nem cáfolta érdemben, csupán némi hazaárulózásra futotta. A téma ezek után relatíve gyorsan eltűnt a süllyesztőben.