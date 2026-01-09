Külföldiek pörgetik a magyar turizmust

KSH;turizmus;szálláshelyek;

2026-01-09 13:43:00 CET

Tizenegy százalékkal több külföldi vendég volt 2025 novemberében a turisztikai szálláshelyeken, a belföldi szállóvendégek száma viszont csak 2,8 százalékkal gyarapodott az előző évhez képest.

A Központi Statisztikai Hivatal tegnap közzétett gyorsjelentése szerint a vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A tavalyi év teljes vendégforgalmi statisztikáját január végén teszik közzé, de az első 11 hónap adataiból már nagyjából látható, hogy milyen eredményeket könyvelhetett el, hogyan teljesített tavaly a magyar turizmus. 2024-ben 44,2 millió vendégéjszakát regisztráltak a turisztikai szálláshelyeken, ennyit reálisan elérhetett, sőt, szinte biztosan meghaladott a 2025-ös vendégforgalom, miután 2025 első tizenegy hónapjában már 41,2 millió volt az elkönyvelt vendégéjszakák száma. A decemberi időszak forgalma a karácsony és a szilveszteri ünnep miatt hagyományosan felpörög, így legutóbb is szinte biztosan meghaladta a novemberit, ami 2025-ben 3 millió volt. Összegezve cirka 3,3-3,5 millió tavaly decemberi vendégéjszakával jó eséllyel lehet számolni, ezáltal összességében a 2025-ös év várhatóan 44,5-44,7 milliós értéket hozhat. Ez pedig már nagyon közel van a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában 2030-ra kitűzött évi 50 milliós vendégéjszakaszámhoz – annak mintegy 90 százaléka lesz –, miközben még öt évre van az iparág a Magyar Turisztikai Ügynökség által kitűzött céldátumtól.

A növekedés motorját határozottan a külföldi turisták számának időnként két számjegyű bővülése hajtja, a belföldi forgalom mérsékelten nőtt. A KSH 2025 első tizenegy hónapjára összesített – a Budapesten szemmel láthatóan erős decembert még nélkülöző – adataitól az egy évvel korábbiak sem térnek el szerkezetileg. Noha a növekedés egyenletes, de a cél eléréséhez a belföldi vendégszámnak az utóbbi időszakban tapasztalttól markánsabb bővülése és az átlagos tartózkodási idő meghosszabbítása is szükséges. A friss adatsor szerint 2025 novemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyekre közel 1,4 millió vendég érkezett, akik 3 millió vendégéjszakát töltöttek el, vagyis fejenként nem sokkal többet, mint 2 éjszakát. A Széchenyi Pihenőkártyás forgalom novemberben 2,2 százalékkal nőtt, de a turisztikai szálláshelyek összesített bruttó árbevételének 86 milliárd forintjából – ami éves szinten 9,3 százalékos növekedés – mindössze 2,4 milliárdot tett ki.