Három majom

alapítványok; NER;

2026-01-09 06:00:00 CET

A közpénzszórás számtalan egymást fedő rétegét dolgozta ki az Orbán-kormány az elmúlt években. A felső lakkréteg – Hatvanpuszta, Tiborcz-impérium, Mészáros Bora-Borázása – alatt bonyolult szálakkal kapcsolódó rendszer biztosítja a NER lojalitását. Ennek egyik – kétségtelenül nem új, de általuk csúcsra járatott eleme – a kuratóriumi, igazgatósági és a felügyelőbizottsági helyekkel való kifizetés. A legtöbb esetben nincs vele semmi meló, csak bólogatni kell a felülről jövő ötletekre, végrehajtani a megfelelő helyekről érkező utasításokat. S legfőképpen nem észrevenni semmit, ülni három majomként az üléseken, és a jelzett ponton fel­emelni a kezeket. Akkor is, ha ólomsúlyok húzzák lefelé.

Csupán példálózó jelleggel: a kecskeméti Neumann János Egyetem 144,4 milliárd forintot kapott fizetségül az állami modellbe való betagozódásért. Az intézményt működtető közérdekű alapítvány azután visszacsorgatta csaknem az egészet: 127,5 milliárd forintért vett a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank sok százmilliárdot elégető alapítványainak egyikéhez tartozó Optima Zrt. kötvényt. A jegybankelnök bukása után kiderült, hogy az egyetem úgy sem kaphatja vissza gyorsan ezt a hatalmas összeget, hogy nagy ügyeskedéssel sikerült elkerülni a csődöt, ráadásul erről a kuratórium is tudott.

Sebaj, a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai között tavaly hat hónap alatt 12 milliót osztottak szét tiszteletdíjként.

Kapott belőle Lezsák Sándor is, az állami milliárdokkal kitömött Lakitelki Népfőiskola ura, aki legutóbb úgy találta, hogy csocsóbajnokság szervezésével lehetne mozgósítani az idei választásra.

A kecskeméti egyetem leg­alább létezik. Nem úgy, mint a szuperkórház, amely ugyan soha nem épül fel, de tízmilliárdokat szórtak el rá, beleértve az igazgatók 1,4-1,7 milliós fizetését, az igazgatósági tagok – köztük Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető felesége – több százezres havi apanázsát. A Lipótmezőre álmodott nemzetközi NER-elitiskola alapítványának ötfős stábja 2024-ben összesen 55,6 millió forintba került. A kuratórium főigazgatója közben egy másik állami alapítványnál is milliókat húz havonta.

A soha fel nem épülő kínai egyetem megvalósítására létrehozott Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány 5 kuratóriumi és 3 felügyelőbizottsági tagjának tiszteletdíja 2022-ben 67,4 millióba került, azután átkeresztelték Tudás-Térre, ami 2024-ben már 80 milliót költött bérekre, tiszteletdíjakra, juttatásokra, holott a Diákváros még papíron sem létezik.

Az Orbán-kormány által létrehozott 33 közérdekű vagyonkezelő alapítvány körül bábáskodó kuratóriumok, felügyelőbizottságok tagjai több mint 3 milliárdot vesznek fel tiszteletdíjként.

Köztük olyanok, mint a több tízmilliárdos vagyonnal bíró Schmidt Mária, aki milliókat húz egyetlen kuratóriumi tagságból. S akkor még hol van a mindenféle egyéb alapítvány és kamuintézmény. A lista végtelenül hosszú: mindenféle rendű és rangú csókosok számláznak lazán százezreket szinte a semmiért. Önként aligha mondanak le az ingyenpénzről.