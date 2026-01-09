Ónos eső és havazás miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat

tél;időjárás;ónos eső;figyelmeztetés;

Egyes helyeken pedig akár mínusz húsz fok is lehet.

Péntek reggel északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik - írja a HungaroMet.

Ebből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső, kiemelten Somogy és Baranya megyék délnyugati felén jelentős mennyiségű (>5 mm) ónos eső várható! Északabbra, a Mosonmagyaróvár-Békéscsaba vonal tágabb térségében kisebb havazás valószínű, ált. 1-3 cm, néhol ennél vastagabb (4-5 cm) friss hóréteg képződhet. Az ország északkeleti harmadán ennél kevesebb (lepel-1 cm) hó hullhat. Ma a reggeli órákban az ország keleti felén, nagyobb területen várható -15 fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérséklet, emellett az északi határszélen helyenként -20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

Szombaton általában erősen felhős idő valószínű, de lesznek átmenetileg naposabb tájak is. Reggel délen is megszűnik a havazás, ónos eső, napközben már általában nem lesz csapadék, de este helyenként szállingózhat a hó. Délutántól, estétől főként északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkül, olykor meg is erősödik az északias szél, amely ott gyenge hófúvást is okozhat. Kora délután -8, +2 fok várható, a nyugati határon emelkedhet néhol 0 fok fölé a hőmérséklet.

Vasárnap közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást. Elszórtan várható kisebb havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen lesz erős, néhol viharos, amely elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -13, -7 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles részeken és a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8, -3 fok között várható.