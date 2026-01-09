Félmilliárd forint uniós pénz ment el a nagykállói ökocentrumra, de teljesen üres

uniós források;Hadházy Ákos;

2026-01-09 10:49:00 CET

Egy papíron lezárt fejlesztés körül súlyos kérdések merültek fel: a helyszíni tapasztalatok és a projekthez kötődő szervezetek sorsa között éles ellentmondások rajzolódtak ki.

Üresen áll az elvileg működő, Nagykálló mellett található ökopark és látogatóközpont, amely több száz millió forintos uniós támogatásból valósult meg - derül ki a független országgyűlési képviselő Facebook-posztjából.

Az ellenzéki képviselő szerint a projekthez kapcsolódó médiacég megszűnt, miközben felmerült a pénzek eltűnésének gyanúja. Leírása szerint a „Nyitva” tábla ellenére a helyszín üres: nincs személyzet, nincs berendezés, sőt az információk szerint az áram sincs bekötve. Telefonos érdeklődésre elhangzott, hogy elvileg néhány tablet lenne bent, amelyeken madárhangok hallgathatók, de az ablakon bepillantva kiderült, hogy még ez sem volt igaz. A politikus információi szerint még az áram sincs bekötve. Kitért arra is, hogy a projektgazda a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség és a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nkft. konzorciuma volt, amely két külön forrásból jutott pénzhez. Az „Ökoturisztikai fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” elnevezésű, másfél milliárd forintos projektből 550 milliót költöttek az építkezésre, míg a berendezéseket egy mintegy 8 milliárdos, román-magyar határon túlnyúló projektből, az Easydoorból szerezték volna be 55 millió forintért.

Megjegyezte, hogy a közbeszerzési adatok szerint egy komplex, ökológiai és természetvédelmi tematikájú kiállításnak kellett volna megvalósulnia, hét természeti táj bemutatásával, ám a felsorolt elemek közül semmi nem található a helyszínen. A határon túlnyúló projektből a Kölcsey Televízió elvileg további, akár 100 millió forintos eszközbeszerzéseket is végrehajtott - drónokat, kamerákat, keverőpultokat -, miközben az egész szervezet időközben megszűnt.

Úgy véli, a ráfordított pénz jelentős része eltűnhetett, ami összefügghet a Kölcsey Televízió 2024-es, százmilliós nagyságrendű veszteségével. Ez vezethetett oda, hogy a megyei önkormányzat a csatorna adását nyáron, egyik napról a másikra megszüntette. Tavaly, július 18-án a televízió röviden elbúcsúzott, jelezve, hogy tartalomszolgáltatóként még működni fog, ám ebből semmi nem valósult meg. A Facebook-oldalon szeptember 16-án megjelent néhány szokatlan videón kívül nincs érdemi tevékenység, a honlap gyakorlatilag üres. A tartalomszolgáltatói státusz látszólag csak azért maradt fenn, mert működés hiányában a százmilliós támogatásokat vissza kellene fizetni. A valóságban azonban sem a televízió, sem az ökocentrum nem működik - ismertette Hadházy Ákos.

Bejegyzését azzal zárta, hogy az esetet jelenti az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), valamint az Európai Ügyészségnek. Ebben szerinte van fantázia, ugyanis a román-magyar határon túli projektben egyértelműen van hatáskörük.